FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?

Uoči ZOI-ja u Salt Lake Cityju 2002., Caroline je bila jedna od najvećih američkih nada za medalju. No, Igre na domaćem tlu pretvorile su se u noćnu moru. U spustu je pala nakon što ju je, kako je rekao komentator, "zgnječila" vlastita brzina. U kombinaciji je nakon velike pogreške zaostala 17 sekundi pa odustala, dok je u superveleslalomu izletjela sa staze nakon samo sedam sekundi. | Foto: Instagram/clalive