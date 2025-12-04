FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?

Sjećate li se Caroline Lalive (46)? Bivša ljubav Ivice Kostelića, skijaška zvijezda, danas uspješna poduzetnica! Svoju strast sa skijanja prenijela je u ljepotu i pronašla sreću u Coloradu
Dok proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić (46) danas uživa u obiteljskom životu sa suprugom Elin i njihovo četvero djece, mnogi se sjećaju vremena kada je njegovo srce pripadalo drugoj sportašici.
Prije Islanđanke, Ivica je bio u dugogodišnjoj vezi s Caroline Lalive (46), talentiranom američkom skijašicom čija je karijera bila vrtuljak nevjerojatnog potencijala, velikih očekivanja, bolnih padova i nevjerojatne upornosti.
Njihova veza punila je medijske stupce, a mnogi su očekivali da će upravo ona postati Ivičina supruga. Iako su prekinuli 2005., ostali su u dobrim odnosima, a priča o Caroline Lalive priča je o sportskoj heroini koja je pala i ustala nebrojeno puta, da bi na kraju pronašla sreću daleko od snježnih staza.
Romansa između dvoje vrhunskih skijaša nije počela na uobičajen način. Godinama prije nego što su se službeno upoznali, Ivičina sestra Janica, tada već senzacija u skijaškom svijetu, američkoj kolegici prenosila je simpatične poruke.
- Moj brat te pozdravlja - govorila bi Janica, a Caroline tada nije ni slutila o kome se radi.
Sudbina ih je spojila 1999. u klinici Steadman-Hawkins u Vailu, gdje su se oboje oporavljali od ozljeda. Ivica joj je tek na Božić 2001. priznao da je godinama zaljubljen u nju, a vezu su započeli nedugo nakon toga.
Postali su jedan od najpoznatijih parova u svijetu skijanja, no ljubav je potrajala do 2005.
Nakon prekida, Caroline je o Ivici uvijek govorila s velikim poštovanjem.
- Iako talentiran i nevjerojatan skijaš, on je i najuporniji sportaš kojeg sam srela! Uspjela sam, san mu se ostvario, vjerovala sam u to od početka. Hrvatsku obožavam i rado bih se vratila u posjet. Sjećam se i nekih riječi, a uz ajvar, omiljena mi je hrana burek - izjavila je jednom prilikom.
Rođena u obitelji švicarskog oca i američke majke, Caroline je na skije stala već s dvije godine. Odmalena je pokazivala "bezobzirnu hrabrost", kako je sama opisala svoj stil. Nije joj trebao poticaj da juri, a otac ju je puštao da se zabija u zaštitne ograde kako bi naučila granice.
Njezin talent eksplodirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998. Kao 18-godišnjakinja, bez ikakvih očekivanja, osvojila je senzacionalno sedmo mjesto u kombinaciji, najavljujući blistavu budućnost. Godinu dana kasnije postala je i juniorska svjetska prvakinja.
Uoči ZOI-ja u Salt Lake Cityju 2002., Caroline je bila jedna od najvećih američkih nada za medalju. No, Igre na domaćem tlu pretvorile su se u noćnu moru. U spustu je pala nakon što ju je, kako je rekao komentator, "zgnječila" vlastita brzina. U kombinaciji je nakon velike pogreške zaostala 17 sekundi pa odustala, dok je u superveleslalomu izletjela sa staze nakon samo sedam sekundi.
Mediji su bili nemilosrdni. Komentatorica NBC-ja, i sama bivša olimpijka, nazvala ju je "slučajem za psihijatra", a mnogi su je otpisali kao razmaženu sportašicu koja ne može podnijeti pritisak.
Ono što javnost tada nije znala bio je ogroman teret koji je nosila. Netom prije Igara, njezini roditelji, koje je smatrala svojim "temeljem", prošli su kroz gorak razvod. Tu bolnu tajnu skrivala je čak i od trenera. Pritisak očekivanja nacije i obiteljski slom bili su previše za 22-godišnjakinju.
- Dvije godine sam si govorila: "Očekuju od mene da osvojim medalju". U 2002. sam ušla s osjećajem straha. Stalno sam se borila s demonima. Zato sam se raspala - priznala je kasnije.
Unatoč svemu, njezina ljubav prema skijanju nikad nije nestala. Vratila se i nastavila se boriti, no karijeru su joj uništile ozljede. Tijekom 13 godina u Svjetskom kupu pretrpjela je čak 19 teških ozljeda, od čega je 13 zahtijevalo operaciju. Ukupno je operirana čak 30 puta. Propustila je ZOI u Torinu 2006. zbog stravičnog loma bedrene kosti i patele, a nakon još jedne ozljede koljena, službeno se oprostila 2009.
- Smiješno je, nikad nisam željela da moto moje karijere bude odlučnost da se vratim nakon ozljede. Ali unatoč svemu, nikad nisam izgubila ljubav prema skijanju. Ako ništa, zbog toga sam ga voljela još više - rekla je prilikom umirovljenja.
Nakon završetka karijere, vratila se u Steamboat Springs, grad u Coloradu u koji se njezina obitelj preselila kako bi ona mogla trenirati. Tamo je pronašla novu ljubav i izgradila novi život.
Godine 2012. udala se za kolegu, bivšeg američkog olimpijca Nelsona Carmichaela. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Freyu i sina Huga.
Svoju strast i preciznost sa skijaških staza prenijela je u svijet ljepote. Caroline je danas uspješna poduzetnica, profesionalna vizažistica i medicinska estetičarka. Vlasnica je salona Lalive Beauty and Makeup Artistry, gdje nudi usluge šminkanja i uljepšavanja.
- Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila u skijanju jest važnost življenja u trenutku. To sada kao majka uistinu cijenim. Čak i najteži trenuci su privremeni, a ako ostanete prisutni, postoji toliko toga na čemu možete biti zahvalni - zaključila je Caroline, čiji životni put ostaje inspiracija mnogima.
