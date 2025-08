Tuga u Bayernu: Suigrač Josipa Stanišića potvrdio smrt sina (6)

Tužna je atmosfera u Bayernu nakon što je golman Bavaraca Sven Ulreich (36) potvrdio tragičnu smrt njegovog šestogodišnjeg sina koji se borio s dugom i teškom bolesti. Njemački golman obratio se putem priopćenja i objavio kako je prije nekoliko tjedana ostao bez sina.

- Sa dubokom tugom želimo danas objaviti da je naš sin Len preminuo prije nekoliko tjedana nakon duge i ozbiljne bolesti. Odluka da to sada podijelimo s javnošću izuzetno je teška, no važan je to korak za nas kao obitelj kako bismo stvorili jasnoću u svojoj okolini i u javnosti - rekao je Ulreich, koji sa suprugom ima i kćer.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

- Zajedno s našom kćeri sada pokušavamo korak po korak pronaći put natrag u život. Posebno zahvaljujemo našim obiteljima, prijateljima i Bayernu na diskretnosti i velikoj podršci tijekom proteklih mjeseci. Jako nam puno to znači - dodao je Ulreich.

Prije samo nekoliko dana Ulreich je potpisao novi ugovor i produžio vjernost Bayernu do ljeta 2026. godine, a u bavarskom klubu je od 2015. godine, uz kratku pauzu od 2020. do 2021. kada je bio u HSV-u.