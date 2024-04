Tuga u Osijeku: 'Plaće su dobre, a svi su u komfor zoni. Ovaj klub zaslužuje profesionalizam'

To se zove peh. Ili ga možete zvati kako hoćete. Nakon tri gostujuće pobjede i mjesec dana izbivanja, Osječani su se vratili na Opus Arenu kako bi uveličali proslavu Kohortina 36. rođendana. I sad dolazimo do peha. Ili slučajnosti. Stigla je 36. minuta, Osijek je imao 1-0, Kohorta pripredila bakljadu za 36. rođendan i onda - peh. Baš u toj minuti, kad je cijeli stadion slavio, Osijekov branič Slavko Bralić dobio je crveni karton i kola su krenula nizbrdo. Umjesto fešte, u rođendanskoj minuti sve je krenulo naopako.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Osijek - Istra 1961 (1-2)

Pokretanje videa... 01:36 Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Utakmicu mogu raščlaniti na dvije, onu do 36. minute i nakon nje. Imali smo sve pod kontrolom, ali onda jedna zakašnjela rekacija i... Jedno zlo ne dolazi samo. Nadao sam se da ćemo izdržati tih devet minuta do poluvremena bez primljenog gola, pa da se u svlačionici malo konsolidiramo za drugi dio. Nismo. Kreće drugi dio i opet dolazi do katastrofalne reakcije i primamo još jedan gol. Pričao sam s igračima, sad se moramo boriti do kraja, ovaj grad je nekad bio poznat po tome. Moramo im to opet usaditi - rekao je Zoran Zekić, trener Osijeka.

Teško je objasniti takve amplitude Osječana, od fenomenalnih do katastrofalnih. Probao je objasniti sportski direktor Jose Boto. Zanimljivo što je primjetio.

- Imam osjećaj da su u Osijeku posljednjih godina svi u komfor zoni. Sve je u najboljem redu, klub je dobar, plaće su dobre... A to za klub nikako nije dobro. Želim da se svi bore za ideju, jer ovaj klub zaslužuje istinski profesionalizam i pravi pristup - probao je dijagnosticirati problem Boto.

Naravno, njegov primarni zadatak je dovođenje igrača. Osijek bi se sljedeće sezone trebao opet boriti za vrh, a to je njegov posao, složiti momčad koja će biti konkurentna za taj zadatak.

- Pratimo, bit će pojačanja, rekao bih da ćemo dovesti između pet i deset igrača - rekao je Boto.