Nogometna reprezentacija Belgije izborila je plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u Sevilli u dvoboju osmine finala porazila branitelja naslova Portugal 1-0.

Strijelac jedinog pogotka bio je Thorgan Hazard u 42. minuti. Bio je to fantastičan i silovit udarac s više od 20 metara, koji je završio u suprotnom kutu portugalskog gola.

- U ovakvim utakmicama moraš iskoristiti svaku priliku koja ti se pruži. Sretan sam što je moj pogodak pomogao pobjedi reprezentacije - kazao je Hazard dodavši:

- Eliminirali smo europske prvake, bilo je vrlo komplicirano. Na turniru, da biste prošli do kraja, morate znati trpjeti. Svaka od dvije momčadi čekala je pogreške druge. Sreća i Thibaut Courtois su na spasili.

Belgijski golman Thibaut Courtois sjajno je obavio posao.

- Nisam imao puno posla u prethodne tri utakmice, ali znao sam da to neće biti slučaj protiv Portugala. Ponosan sam na svoje suigrače; branili smo se vrlo dobro. I Italija će biti teška, ali danas smo dokazali da smo spremni za to - poručila je belgijska "jedinica".

- U prvom poluvremenu smo igrali visoko i radili smo pritisak na Portugal, ali gledajući drugo poluvrijeme, imali smo sreću što smo pobijedili. Portugal nam je jako otežao posao. Morali smo stvarno ostati koncentrirani do zadnje sekunde što nas je koštalo puno energije. Imamo malo vremena za oporavak, no radujemo se utakmici protiv Italije - dodao je branič Thomas Vermaelen.

Portugalski izbornik Fernando Santos teško je podnio poraz.

- Moji igrači plaču. Portugalci su razočarani i sigurno tužni. Svi smo tužni jer su igrači dali sve. Puno su radili, no izgubili smo. Ne znam što bih rekao. Bili smo uvjereni da možemo doći do finala, ali to se nije dogodilo. Nema pravde ni nepravde. Postoji onaj koji zabija i onaj tko ne. I nažalost primili smo gol i nismo uspjeli postići gol. Nogomet je takav - naglasio je portugalski stručnjak.

- Nismo očekivali da ćemo ispasti u tako ranoj fazi natjecanja. Pokušali smo izjednačiti, ali nismo bili efikasni. Oni su sjajna momčad i igraju na najvišoj razini. To je dio igre. Mislim da je gol koji su postigli bio njihov jedini napadački trenutak tijekom utakmice, no nogomet je takav - dodao je Danilo Pereira.