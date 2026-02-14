Tuga u Srbiji: Poginula je bivša srpska tenisačica u prometnoj nesreći u blizini Beograda

Bivša srpska tenisačica Tatjana Ječmenica (47) poginula je u prometnoj nesreći u blizini Beograda kada je na njen automobil naletio šleper, prenosi Nova.rs.

Na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, nešto prije 21 sat sudarili su se džip i šleper, a u nesreći je život izgubila Tatjana, dok je njezin muž teško ozlijeđen.

Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u džipu. Tatjanin muž izvučen je pri svijesti, stavljen je u induciranu komu zbog ozljeda prsnog koša i liječnici mu se bore za život. Ona je, nažalost, preminula.

Prema prvim informacijama, ona je vozila, promašila je izlaz s obilaznice, a kada se vraćala unatrag, šleper je naletio na njih.

Ječmenica je bila profesionalna srpska tenisačica te izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore. Tijekom karijere osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri u parovima. Najbolji plasman na WTA listi bilo je 72. mjesto, a u parovima 84. mjesto. Bila je članica reprezentacije Jugoslavije u Fed Cupu.

Od 2005. godine bila je izbornica ženske srpske teniske reprezentacije, a godinu dana je dala ostavku. Drugi mandat je dobila 2014. Također je osnovala tenisku školu "Ječmenica" u Novom Sadu.