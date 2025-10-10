Turci: Đalović sjeda na klupu momčadi koju je vodio Jakirović

StartFragment Radomir Đalović trebao bi postati novi trener turskog prvoligaša Kayserispora, objavio je turski novinar Resat Can Ozbudak kojeg na X-u prati više od 100.000 ljudi. Zanimljivo, isti izvor navodi da je kandidat i Igor Jovičević, također hrvatski trener.

POGLEADAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Živio je u baraci i sanjao igrati za Zvezdu pa postao legenda Rijeke. Tko je Radomir Đalović? | Video: 24sata Video

Podsjetimo, Đalović je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu u Hrvatskoj. Prvenstvo je osvojio u posljednjem kolu pobjedom protiv Slaven Belupa, a istog je suparnika pobijedio i u finalu Kupa. Ipak, uslijed loših rezultata na početku ove sezone dobio je otkaz u klubu s Kvarnera.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Kratko je crnogorski trener vodio Maribor. Točnije, 16 dana, a otišao je nakon sukoba s igračem na treningu nakon kojeg je zaradio udarac.

Kayserispor je do kraja prošle sezone vodio Sergej Jakirović koji je ovog ljeta preuzeo Hull City. U osam kola nema niti jednu pobjedu, već pet poraza i tri remija. Jakirovića je na klupi zamijenio Nijemac Markus Gidsol, ali on je bio trener momčadi svega 98 dana.

EndFragment