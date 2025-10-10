Podsjetimo, Đalović je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu u Hrvatskoj. Prvenstvo je osvojio u posljednjem kolu pobjedom protiv Slaven Belupa, a istog je suparnika pobijedio i u finalu Kupa
Turci: Đalović sjeda na klupu momčadi koju je vodio Jakirović
StartFragment Radomir Đalović trebao bi postati novi trener turskog prvoligaša Kayserispora, objavio je turski novinar Resat Can Ozbudak kojeg na X-u prati više od 100.000 ljudi. Zanimljivo, isti izvor navodi da je kandidat i Igor Jovičević, također hrvatski trener.
Podsjetimo, Đalović je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu u Hrvatskoj. Prvenstvo je osvojio u posljednjem kolu pobjedom protiv Slaven Belupa, a istog je suparnika pobijedio i u finalu Kupa. Ipak, uslijed loših rezultata na početku ove sezone dobio je otkaz u klubu s Kvarnera.
Kratko je crnogorski trener vodio Maribor. Točnije, 16 dana, a otišao je nakon sukoba s igračem na treningu nakon kojeg je zaradio udarac.
Kayserispor je do kraja prošle sezone vodio Sergej Jakirović koji je ovog ljeta preuzeo Hull City. U osam kola nema niti jednu pobjedu, već pet poraza i tri remija. Jakirovića je na klupi zamijenio Nijemac Markus Gidsol, ali on je bio trener momčadi svega 98 dana.
