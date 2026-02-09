Turci javili: Đalović dobio otkaz u Kayserisporu, treći ove sezone

Radomir Đalović više nije trener turskog Kayserispora nakon četiri mjeseca, pišu turski mediji upućeni u rad kluba. Ovo mu je treći otkaz u ovoj sezoni tako da mora tražiti i četvrti klub u jako kratkom periodu. Nakon odlaska iz Rijeke kratko je bio u Mariboru, a onda je preselio u Tursku zbog incidenta na treningu slovenskog prvoligaša.

Njegov put u Turskoj završio je nakon četiri uzastopna poraza, a onaj odlučujući dao mu je Bruno Petković i njegov Kocaelispor. Kayserispor je izgubio 2-1 i uprava je odlučila da je to kraj za Đalovića. Klub je na 17. mjestu, skupio je 15 bodova u 21 utakmici te mu mjesto koje osigurava ostanak u ligi bježi tri boda. Bivši strateg Rijeke turskog prvoligaša vodio je na 13 utakmica.

S Rijekom je Đalović uspio uzeti duplu krunu, ali mu je na Kvarneru presudio loš ulazak u sezonu. Tko zna što bi bilo u Mariboru da nije došlo do incidenta, odnosno navodne tuče, ali u Turskoj se nije snašao. Još nije poznato koja mu je sljedeća destinacija, ali moguće je i da će odmoriti do kraja sezone.