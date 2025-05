Turci krenuli po Livaju, poznata i moguća odšteta. Navijači pišu: 'Nisi zaslužio ovakav Hajduk...'

Četvrta godina, ponovno sam. Ovo je više od poraza, napisala je Iris Livaja, supruga najboljeg igrača Hajduka Marka Livaje (31) uz fotografiju kako neutješno sjedi na travnjaku Poljuda nakon bolnog udarca u borbi za naslov i Dinamova trijumfa 3-1 u Splitu.

Pokretanje videa... 01:41 Hajduk - Dinamo 1-3 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Najbolji strijelac lige sa 17 golova privlači pažnju nekolicine europskih klubova, kao što je to bilo i prošlih sezona, no Livaja nije previše mario za to jer nije htio otići. Hajduk je još u igri za titulu, zaostaje četiri boda za Rijekom tri kola do kraja, ali je i dočekuje na svom terenu. Ako ne uspije u prekidu 20-godišnjeg posta, oko budućnosti Livaje u Hajduku, nije nemoguće da ikona navijača odluči otići.

Turski mediji prenose kako je Bešiktaš već krenuo u ofenzivu i kontaktirao Hajduk, kako im je Livaja na popisu željenih pojačanja i kako su razgovori o transferu odgođeni do kraja sezone jer je Hajduk i dalje u utrci za naslov. Posao bi mogla ubrzati činjenica što agencija Livajina menadžera Vicenza Cavalierea vodi brigu i o karijerama Bešiktašova dvojca Semiha Kilicsoya i Joãa Marija. Spominju odštetu između šest i sedam milijuna eura. Bešiktaš je trenutačno četvrti klub turske lige.

Čini se i kako sve više navijača Hajduka smatra da Livaju ne bi trebalo kočiti u odlasku ako ne bude imao motiva ostati.

Na jednoj neslužbenoj navijačkoj stranici Torcide uz fotografiju razočaranog Livaje napisali su: "Nitko mu ne bi smio a reći da na kraju sezone kaže da želi otići.. Klub ga već godinama j*be ko majmuna i ne dovodi mu adekvatne suigrače.. Čovjek jednostavno nema s kim igrat.. Marko daj sve od sebe u ova 3 kola do kraja i onda što god odlučiš nek ti je sa srećom. Nisi zaslužio ovakav Hajduk..,", stoji u statusu stranice "Torcida Split - koreografije" koji je prikupio više od 7100 lajkova.