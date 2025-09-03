Obavijesti

OSVOJILI SKUPINU

Turci u drami nanijeli Srbima prvi poraz na EuroBasketu!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Rasplet u skupini A sada je potpuno jasan. Prvoplasirana Turska će u osmini finala igrati protiv Švedske, dok Srbiju čeka neugodna Finska predvođena Markkanenom

U jednom od najiščekivanijih dvoboja grupne faze EuroBasketa, košarkaška reprezentacija Turske svladala je Srbiju (95-90) u posljednjem kolu skupine A. Bio je to izravni okršaj za prvo mjesto, u koji su obje momčadi ušle s perfektnim omjerom od četiri pobjede i bez poraza. Pobjedom je Turska osigurala lakšeg protivnika u osmini finala, dok je Srbiji ovo prvi poraz na turniru koji služi kao ozbiljno upozorenje uoči početka nokaut faze.

Utakmica je s pravom nosila epitet derbija. S jedne strane stajala je Srbija, predvođena trostrukim MVP-jem NBA lige, Nikolom Jokićem, i po mnogima prvi favorit za osvajanje zlatne medalje. S druge strane, Turska, nošena energijom zvijezde Houston Rocketsa, Alperena Şengüna, pokazala je da je na prvenstvo došla zagorčati život najjačima. Bio je to i izravan okršaj dvaju NBA centara, a obojica su bili na visini zadatka. Şengün je odigrao fenomenalnu utakmicu, završivši s 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija, dok je Jokić predvodio Srbiju s 22 poena, 9 skokova i 4 asistencije.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Iako su analitičari predviđali tvrdu i neizvjesnu utakmicu s naglaskom na obranu, obje su reprezentacije odigrale napadački vrlo potentno. Srbija je na krilima Jokića kontrolirala veći dio susreta, no Turska se nije predavala. Discipliniranom igrom i velikom borbenošću uspjeli su parirati srpskom talentu, strpljivo čekajući svoju priliku za preokret. Posljednja četvrtina donijela je pravu dramu u kojoj su se Turci bolje snašli, pogodili ključne šuteve i na kraju zasluženo stigli do velike pobjede.

U posljednju minutu susreta Srbija je ušla vodstvom 90-89, međutim do kraja dvoboja nije zabila niti jedna koš, dok su Turci nanizali šest i to svih šest s linije slobodnih bacanja. Alperen Sengun je realizirao četiri, a Shane Larkin dva bacanja.

Iako je Nikola Jokić ponovno bio na visokoj razini, bilo je očito koliko momčadi nedostaje ozlijeđeni kapetan Bogdan Bogdanović, čije bi iskustvo i šuterske sposobnosti u ovakvoj utakmici bile od neprocjenjive važnosti. Problemi su se pojavili i na kraju druge četvrtine kada se ozlijedio Aleksa Avramović koji više nije ulazio na parket. 

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Turska je iskoristila nešto skraćenu rotaciju Srbije i manjak doprinosa s klupe, nametnuvši ritam koji im je više odgovarao. Ovaj poraz prekinuo je pobjednički niz Srbije i spustio ih na drugo mjesto u skupini, što im potencijalno donosi znatno teži put u kasnijoj fazi natjecanja.

Rasplet u skupini A sada je potpuno jasan. Turska je s omjerom 5-0 osvojila prvo mjesto i u osmini finala, koja počinje 6. rujna, igrat će protiv četvrtoplasirane momčadi iz skupine B, a to je Švedska. S druge strane, Srbija će kao drugoplasirana s omjerom 4-1 morati na megdan neugodnoj Finskoj, koja je zauzela treće mjesto u svojoj skupini.

