Turci otkrili na što se porezao igrač Galate, on se javio nakon operacije: 'S..nja se događaju'

Uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka između Liverpoola i Galatasaraya ostat će upamćena ne samo po uvjerljivoj pobjedi engleske momčadi 4-0, kojom je nadoknadila zaostatak iz Istanbula, već i po stravičnoj ozljedi krilnog napadača turskog kluba Noe Langa, koji se nakon svega javio iz bolnice s ohrabrujućom porukom.

Jezive scene i vrisak koji je zaledio stadion

Igrala se 76. minuta susreta kada je nizozemski reprezentativac Noa Lang (26) nakon duela s Liverpoolovim veznjakom Curtisom Jonesom izgubio ravnotežu i u padu naletio na reklamni pano uz teren. Uhvatio se za ogradu kako bi ublažio pad, no umjesto toga uslijedio je trenutak užasa. Lang se srušio na travnjak i počeo vrištati od bolova, držeći se za desnu ruku.

Prizor je bio mučan. Krv je bila vidljiva, a bolni krici odjekivali su Anfieldom. Medicinske službe oba kluba hitro su reagirale, a nakon nekoliko minuta pružanja pomoći na travnjaku, bilo je jasno da Lang ne može nastaviti utakmicu. Iznesen je na nosilima dok su mu liječnici davali kisik. Koliko je situacija bila ozbiljna, potvrdio je i komentator TNT Sportsa, Ally McCoist, koji je primijetio reakciju jedne fotografkinje. ​- Bilo mi je jasno da je problem ozbiljan zbog reakcije djevojke iza gola. Po njenom licu vidjelo se da je prizor bio stravičan - kazao je.

Hitna operacija i dvostruki udarac za Turke

"Naš igrač Noa Lang, koji se ozlijedio u drugom poluvremenu, zadobio je tešku posjekotinu desnog palca. Planirano je da bude podvrgnut operativnom zahvatu u Liverpoolu u nadolazećim satima uz sudjelovanje našeg medicinskog tima", objavio je turski klub.

Kao da to nije bilo dovoljno, turska momčad je u istom susretu ostala i bez Victora Osimhena, koji je zbog frakture podlaktice zamijenjen na poluvremenu, a upravo je Lang ušao umjesto njega. Trener Okan Buruk nakon dvoboja bio je utučen i ljutit, okomivši se i na suca Szymona Marciniaka, no teška noć na Anfieldu bila je zapečaćena dvjema ozbiljnim ozljedama.

Unatoč groznoj ozljedi zbog koje mu je, prema nekim izvještajima, prijetila i djelomična amputacija prsta, Lang je pokazao nevjerojatan duh. Javio se iz bolnice putem Instagrama, objavivši selfie iz dizala na kojem nasmijan pozira s dvije medicinske sestre.

​- S*anja se događaju. Operacija je prošla dobro. Hvala svima na porukama - napisao je Lang i tako barem malo umirio zabrinute navijače.

Je li za sve kriva neispravna reklama?

U međuvremenu, iz Turske su stigle optužbe na račun organizatora. Novinar Uğur Şenpire objavio je fotografiju spornog dijela reklamnog panoa za koji tvrdi da je uzrokovao ozljedu. Prema njegovim riječima, riječ je o sklopivom i iznimno oštrom dijelu unutar konstrukcije koji u trenutku sudara nije bio pravilno zatvoren.

"Prije ozljede taj dio bio je otvoren. Vrlo je oštar. Kada je Lang naletio velikom brzinom, udario je prst o taj dio. Odmah nakon toga su ga zatvorili", objasnio je Şenpire, a očekuje se da će Uefa pokrenuti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesretnog slučaja.