Turci: 'Rüştü se bori za život, za sve je kriva supruga Isil!'

@adl_official ‘ın @cengizabazoglu ile olan işbirliğinden yine harika bir koleksiyon vardı karşımızda. Yeni sezon hayırlı ugurlu olsun her iki tarafa da.Kızlar bu geniş koleksiyona göz atın derim..👏🏻✨♥️ Tebrikler @zhrisk😘 Thnk u @sitarekalyoncuoglu😘 Photo credit @sebnematay 😘🙏🏻 Elbisem @zimmermann Çizmeler @sergiorossi Kolyeler @dylanlex Canta @fendi Saç& makyaj @abeautyistanbul

A post shared by Isil Recber (@isilrecber) on Mar 27, 2019 at 1:09pm PDT