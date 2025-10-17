Turci u šoku zbog Petkovića! Menadžer: Bruno je najbolji hrvatski napadač kad je zdrav

Bruno Petković (31) ozlijedio se na treningu Kocaelispora u četvrtak navečer i propustit će utakmicu protiv Konyaspora. Radi se o ozljedi tetive koljena.

"Turski je klub šokiran, a Petkovića će zamijeniti Ahmet Sagat koji se ozlijedio na početku sezone", piše turski portal Kocaeli Gazete Baris.

Zanimljivo, Petkovićev menadžer Ivan Cvjetković netom je prije ozljede napadača istaknuo kako smatra da je Bruno spreman za povratak u reprezentaciju.

- Koliko ja znam on je u komunikaciji sa Savezom, s izbornikom. Ma nije on za širi popis, on je apsolutno najbolji na toj poziciji kad je zdrav. Sad je zdrav i daj mu Bože zdravlja i siguran sam u tom kontekstu da to tako nastavi, da isporučuje i da ‘nabilda’ brojke što sada radi na jedan način, ne smije nekad biti toliko i velikodušan - rekao je u razgovoru za Sport Klub i dodao:

- Apsolutno nekad mora biti sebičan. Kažem, konačno je zdrav, igra svaku utakmicu po 90 minuta što je možda nekad i previše, ali došao je u jednu ligu koja je teška, naporna, agresivna, brza i kvalitetna. Uopće ne sumnjam ukoliko nastavi ovako i bude zdrav da njemu poziv sigurno neće izostati.

Podsjetimo, Petković je ovog ljeta zamijenio dres Dinama onim Kocaelispora, a dosad je u osam utakmica zabio četiri gola. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 42 utakmice i zabio 11 golova.