Turčin koji je bio zainteresiran za ulaganje u Istru završio je u zatvoru na skoro četiri godine!

U sjeni ulaganja ruskog milijardera Denisa Štengelova u Goricu prošla je priča kako bi Istra također trebala dobiti ulagača. Riječ je o bivšem predsjedniku turskog prvoligaša Ankaragucua, Faruku Koci (60).

Koca, vrlo kontroverzna figura u Turskoj, navodno je već u listopadu posjetio Pulu i sastao se s talijanskim posrednikom i pulskim skautom Mladenom Giachinom-Rakićem. Želio je iz prve ruke doznati čime raspolaže njegov potencijalni novi klub, no čini se kako od njegova ulaganja neće biti ništa jer je završio u zatvoru!

Turski mediji objavili su kako je osuđen na tri godine i sedam mjeseci zatvora zbog brutalnog napada na suca Halila Umuta Melera u prosincu prošle godine. Incident se dogodio na utakmici između Ankaragucua i Rizespora, kad je Koca nezadovoljan suđenjem, upao na teren, udario UEFA-inog elitnog suca Melera šakom u glavu te ga dodatno ozlijedio cipelarenjem na podu.

Suca, koji je zbog teških ozljeda završio u bolnici, kasnije je posjetio i ministar u vladi Tayyipa Erdogana. Osim doživotne suspenzije, Koca je kažnjen i novčanom kaznom od 53.000 eura, a njegov klub morao je igrati pet utakmica bez prisutnosti navijača. Prijetila mu je kazna do 13 godina zatvora zbog fizičkog napada, no ipak je dobio nešto blažu kaznu. Tri druge osobe koje su sudjelovale u napadu na suca dobile su zatvorske kazne u rasponu od jedne do pet godina.

Istra 1961 od ljeta 2018. u vlasništvu je španjolske grupacije Baskonia - Alavés, a zbog ovakvog raspleta situacije s Kocom, očekuje se da će upravo ta grupacija nastaviti upravljati klubom.