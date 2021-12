Nakon što je prošle godine turnir otkazan zbog pandemije korona virusa, malonogometni spektakl vraća se na Gripe. U Splitu se danas održava 19. po redu humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića - memorijal Dino Petrinović", na kojem po tradiciji nastupaju brojna poznata nogometna imena. Tako će biti i u ovom izdanju, gledatelji će moći uživati u atraktivnom nogometu i dobroj zabavi, a novac skupljen od donacija i prodaje ulaznica bit će uplaćen za one kojima je to najpotrebnije, a to su djeca s problemima u razvoju smještena u Centru "Mir" u Rudinama.

U polufinalu će se sastati "Kauri" i "Camel" nakon toga "Antique" i "Vivas" a veliko finale će izravno prenositi HRT od 18.30 sati. Kao i uvijek do sada Gripe će pohoditi veliki broj poznatih imena, uglavnom bivših i aktualnih igrača Hajduka, koje će predvoditi najveća zvijezda Marko Livaja, koji će nastupiti za Antique.

Njemu uz bok i Božidar Radošević, Josip Vuković, Marin Tomasov, Ivan Perišić, Robert Jarni i Stipe Biuk koji danas slavi 19. rođendan. S klupe ih je trebao voditi izbornik Zlatko Dalić, no spriječen je privatnim obavezama pa će njegovo mjesto zauzeti Marijan Budimir koji Hajdukove juniore vodi u Ligi prvaka mladih. A kao poseban gost stiže i teniska zvijezda Mate Pavić.

Vivas bar predvodit će s klupe Darko Miladin, a zaigrat će među ostalima i rođaci, mladi reprezentativac Roko Šimić i junior Niko Đolonga, kao i Luka Pralija, sinovi puno poznatijih Darija, Vlatka i Nenada. Tu su i njihovi očevi, kao i Danijel Pranjić, bivši Hajdukovci Igor Musa, Tonći Gabrić, Darko Butorović, Mate Bilić, Hrvoje Vejić, kao i mladi i nadareni Marko Brkljača, Šime Hrgović, Roko Jureškin, Stipe Vulikić... Na žalost ove godine nema ljubimca splitske publike Stanka Bubala koji je ozlijeđen.

Camel će i ove godine predvoditi osnivač turnira i igrač s najviše nastupa Ivica Mornar, koji je opet složio moćnu momčad. Tu su Stipe Pletikosa, Ivan Strinić, Nikola Katić, Mario Vušković, Marin Ljubičić, Drago Gabrić, Jere Vrcić, Tonio Teklić, Mario Maloča, Ivica Bačić, Kažimir Vulić, a kao posebno iznenađenje kao centarfor će nastupiti Danijel Subašić, koji će izvoditi i slobodne i kaznene udarce. Na klupi će sjediti Robert Prosinečki i Hari Vukas.

A da će polufinale Camel – Kauri biti i te zanimljivo potvrđuje kako će se centarforu Subašiću s druge strane suprotstaviti još jedna centarfor/golman reprezentativna jedinica Ivo Grbić. Matej Delač, Antonio Ježina i Lovre Kalinić brane pa će Ivo Grbić zaigrati u napadu. Tu si i Filip Krovinović, Nikola Pokrivač, Nikola Moro, Dino Skorup, Špiro Peričić, Andrija Balić, Petar Bosančić, Stipe Bačelić - Grgić, Marin Jakoliš, Ivan Čalušić, Antoni Kalik, Domagoj Bradarić a nastupit će i tenisač Borna Gojo - otkrio nam je trener Camela Armando Marenci.

U pauzi između polufinala i finala u revijalnoj utakmici zaigrat će i cure iz Hajduka, koje su, dok su se zvale Marjan, redovito nastupale na svim turnirima. Tradiciju nastavljaju i nakon fuziranja kluba s Hajdukom, i dalje pod vodstvom osnivača kluba i dugogodišnjeg trenera Josipa 'Joze' Pirića.

Zbog preporuke stožera na Gripe će moći svega 4.000 gledatelja, isključivo s covid potvrdama i maskama na licu. Ulaznice stoje 30 kuna, a dva sata prije početka turnira ispred dvorane bit će moguće napraviti antigenski test po cijeni od 50 kuna.

- Pozivamo sve da dođu u što većem broju da pomognemo Centru "Mir" kazao je u ime organizatora turnira Damir Karaman.