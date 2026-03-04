Turopoljski ratnici sanjaju čudo protiv Dinama. Dugo Selo i Naftaš pokazali su da je moguće

Kada nogometaši Kurilovca danas u 18 sati (MAXSport 1) istrče na maksimirski travnjak, upisat će se zlatnim slovima u knjige ovog četvrtoligaša koji protiv Dinama u četvrtfinalu Kupa igra najveću utakmicu u svojoj povijesti.

Šestoplasirani klub 3. NL - Centar je prije četiri mjeseca priredio najveću senzaciju u povijesti Kupa izbacivši Istru (2-1), no ne misli stati na tome. Potajice se nadaju holivudskom scenariju i protiv najskupljeg hrvatskog kluba, kako je to pedantno izračunao trener Kurilovca Senad Harambašić, čak 587 puta vrjednijeg od njih.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iako su 'modri' čak 17 puta osvojili ovo natjecanje, doživjeli su i oni blamaže koje su dugo pekle. Sjetit će se mnogi, 1998. godine Dugo Selo ih je izbacilo iz šesnaestine finala (3-2), a 2005. godine koban je bio tadašnji drugoligaš Naftaš iz Ivanića (3-2). Debakl nije uspio spriječiti niti Luka Modrić. Dok se Kurilovec nada čudu, ova dva niželigaša su eklatantan primjer da su ona u hrvatskom nogometu itekako moguća.

- Uvijek tinja u vama. Rekao sam igračima da imamo jedan posto šanse pa idemo to iskoristiti, nema nam druge. Probat ćemo napraviti novo iznenađenje - kaže nam trener Kurilovca, a kapetan Stjepan Završki otkriva:

- Imali smo šest tjedana priprema, ali one su bile specifične, drugačije od prethodnih. Nećemo otkriti što smo radili, to će biti velika tajna za Dinamo.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Najveća je to utakmica u karijeri za većinu igrača koji imaju i stalne poslove. U momčadi su bankar, kipar, bauštelac, majstor za rashladne uređaje, radnik na benzinskoj postaji, a dosta njih i studira. No, neki imaju i prvoligaško iskustvo. Golman Leon Išek (25) bio je član Gorice, Fran Vujnović (22) odigrao je tri utakmice za Istru, Dario Banić bio je u juniorima Dinama zajedno s Martinom Baturinom, a najveća opasnost za 'modre' bit će sjajni napadač Luka Sedlaček (27) koji je ove sezone zabio 15 golova u svim natjecanjima.

Iako se igra na Maksimiru, Dinamo je svojim gestama uoči ove utakmice pokazao gospodske manire. Gosti će na južnoj tribini imati oko 1000 svojih navijača, a sav prihod od ulaznica ići će Kurilovcu. Uz to, početni udarac izvest će Ivan Šćepina (19), bivši igrač Kurilovca koji je prije dvije godine pao s krova nakon što je išao dohvatiti loptu.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dok četvrtoligaš nestrpljivo čeka najveći dan u svojoj povijesti, treneru Dinama Mariju Kovačeviću će ovo biti prilika da pruži minutažu igračima iz drugog plana. Pa je tako za očekivati kako će uoči nedjeljnog derbija protiv Hajduka poštedu dobiti udarne vedete poput Diona Drene Belje, Josipa Mišića, Luke Stojkovića, Mihe Zajca, Scotta McKenne, Matea Pereza-Vinlöfa, Morisa Valinčića.

Foto: Jill Delsaux/Belga

Od prve minute trebali bi zaigrati Bruno Goda, Niko Galešić, Noa Mikić, Mateo Lisica, Mounsef Bakrar, a za očekivati je i debitantski nastup od prve minute dijamanta Svena Šunte (18), koji je dobio po četiri minute protiv Gorice i Genka pa potom 13 protiv Gorice. Projekt je kluba, od njega očekuju da kroz sezonu, dvije postane standardni član prve postave, a potom i klubu donese pozamašnu svotu u blagajnu. Kovačević je momčadi priključio i petoricu juniora, najavio je odmor za najbolje igrače, a zbog ozljeda nema Hoxhe i Bennacera.

- U nogometu ne možete reći lako ćemo protiv koga god igrali, treba poštovati Kurilovec koji je došao među osam. Skautirali smo ih, ima tu i ozbiljnih igrača. Na nama je da ozbiljno shvatimo, igrače stalno upozoravam na to. Važno je da od prve minute ozbiljno uđemo u utakmicu - najavio je trener Dinama.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sve je spremno za maksimirsku feštu. Kurilovec se nada čudu, već je jedno izveo ove sezone, a u prilog im ide i to što su dinamovci sigurno već sada mislima na Poljudu gdje u nedjelju pobjedom protiv Hajduka praktički mogu osigurati naslov. Sve će ovisiti o 'modrima i njihovom pristupu, no povijest kaže da se već dvaput spotaknuli protiv niželigaša. Hoće li opet?