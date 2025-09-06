Obavijesti

Sport

Komentari 0
TURCI IDU DALJE

Turska je prvi četvrtfinalist na EuroBasketu. U Rigi su svladali Švedsku nakon velike drame

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Turska je prvi četvrtfinalist na EuroBasketu. U Rigi su svladali Švedsku nakon velike drame
Foto: Ints Kalnins

Švedska je na poluvremenu bila u prednosti, ali su Turci treću četvrtinu pobijedili s 13 razlike te uspjeli zadržati prednost do kraja. Sengun je predvodio Turke s 24 koša

Košarkaši Turske plasirali su se u subotu u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što su u osmini finala u Rigi pobijedili Švedsku s 85-79 (20-23, 17-19, 26-13, 22-24).

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Turkey v Sweden
Foto: Ints Kalnins

Šveđani su dobili i prvu u i drugu četvrtinu, no ključnom se pokazala treća četvrtina koju su Turci dobili s 13 razlike tako da ni izgubljen zadnja četvrtina s dva razlike nije dovela u pitanje njihovu pobjedu.

Najbolji strijelac Turske bio je Alperen Sengun s 24 ubačaja, 16 skokova i šest asistencija. Cedi Osman je dodao 17 poena, a Ercan Osmani 14 poena i devet skokova. Kod Šveđana najučinkovitiji su bili Ludwig Hakanson sa 16 koševa i pet asistencija i Viktor Gadefors s 15 koševa. Turska će u četvrtfinalu 9. rujna igrati protiv pobjednika susreta između Bosne i Hercegovine i Poljske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025