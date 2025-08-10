Obavijesti

Turski insajder: 'Transfer Nike Jankovića u Fenerbahče stavljen je na čekanje'. Evo zbog čega

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: U susretu 11. kola HNL-a Rijeka i Varaždin odigrali 1-1 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeku u utorak čeka uzvratni dvoboj 3. pretkola Europske lige protiv Shelbournea, a vrlo je upitno hoće li Janković nastupiti u toj utakmici. Za Riječane je odigrao 111 utakmica i zabio 25 golova, uz 14 asistencija

Niko Janković (23) (bio) je vrlo blizu transfera u Fenerbahče, ali sada je posao stavljen na čekanje, objavio je turski insajder Yağız Sabuncuoğlu na X-u. 

"Fenerbahče je postigao potpuni dogovor s Rijekom oko transfera Nike Jankovića, ali je, zbog pristiglih reakcija, odlučio odgoditi realizaciju posla. Sportski direktor Fenerbahčea Devin Özek nazvao je sportskog direktora Rijeke Antoninija Čulinu i izvijestio ga o situaciji", napisao je Turčin.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Isti izvor kasno je sinoć objavio kako su Fener i Rijeka dogovorili transfer Jankovića za 5,6 milijuna eura i kako  se čeka samo njegova odluka da posao bude gotov. 

Rijeku u utorak čeka uzvratni dvoboj 3. pretkola Europske lige protiv Shelbournea, a vrlo je upitno hoće li Janković nastupiti u toj utakmici. Za Riječane je odigrao 111 utakmica i zabio 25 golova, uz 14 asistencija. 

