Turski insajder: 'Transfer Nike Jankovića u Fenerbahče stavljen je na čekanje'. Evo zbog čega
Niko Janković (23) (bio) je vrlo blizu transfera u Fenerbahče, ali sada je posao stavljen na čekanje, objavio je turski insajder Yağız Sabuncuoğlu na X-u.
"Fenerbahče je postigao potpuni dogovor s Rijekom oko transfera Nike Jankovića, ali je, zbog pristiglih reakcija, odlučio odgoditi realizaciju posla. Sportski direktor Fenerbahčea Devin Özek nazvao je sportskog direktora Rijeke Antoninija Čulinu i izvijestio ga o situaciji", napisao je Turčin.
Isti izvor kasno je sinoć objavio kako su Fener i Rijeka dogovorili transfer Jankovića za 5,6 milijuna eura i kako se čeka samo njegova odluka da posao bude gotov.
Rijeku u utorak čeka uzvratni dvoboj 3. pretkola Europske lige protiv Shelbournea, a vrlo je upitno hoće li Janković nastupiti u toj utakmici. Za Riječane je odigrao 111 utakmica i zabio 25 golova, uz 14 asistencija.
