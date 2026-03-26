VELIKI HAKAN SUKUR

Turski navijači prisjetili se slavne generacije, ali jednog su zaboravili. Znate li točno koga?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Turski navijači prisjetili se slavne generacije, ali jednog su zaboravili. Znate li točno koga?
2
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Sukur je najbolji strijelac turske reprezentacije u povijesti, legenda je Galatasaraya i predvodnik generacije koja je na Svjetskom prvenstvu 2002. osvojila broncu

Admiral

Turska je pobijedila Rumunjsku 1-0 u polufinalu playoffa za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a domaći su navijači oduševili koreografijom uoči utakmice. Podigli su veliki transparent s figurama legendarnih reprezentativaca koji su na SP-u 2002. osvojili broncu, ali na njemu se nije našlo lice jednog od najboljih igrača. 

Krenimo redom. Turska je samo dvaput u povijesti nastupila na svjetskim prvenstvima - prvi put 1954., a drugi put 2002. kada je osvojila broncu. U borbi za treće mjesto Turci su igrali protiv Južne Koreje, a Hakan Sukur je zabio najbrži gol u povijesti svjetskih prvenstava (nakon 11 sekundi).

Tu su generaciju predvodili igrači koji su dvije godine ranije u Galatasarayu osvojili Kup Uefa, a na koreografiji protiv Rumunjske našli su se Bulent Korkmaz, Umit Davala, Emre Belözoğlu, Rüştü Reçber te İlhan Mansız. Međutim, na koreografiji nema kapetana i predvodnika generacije Hakana Sukura. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Turkey v Romania
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Što se dogodilo Sukuru?

Radi se o tome da se Sukur nakon karijere uključio u politiku i to u stranku koja je bila oporba Recepu Tayyipu Erdoğanu. Kada je u Turskoj izbio puč 2016. godine, vlasti su stranku čiji je bio član optužili za terorizam i Sukur je prognan iz države. Njegovo ime praktički je izbrisano iz povijesti, nema ga u muzejima, almanasima, kao da nikad nije ni postojao. 

Danas Sukur živi u SAD-u gdje vozi taksi, ali njegov se doprinos za turski nogomet ne može izbrisati. Najbolji je strijelac turske reprezentacije u povijesti, legenda je Galatasaraya i predvodnik generacije koja je na Svjetskom prvenstvu 2002. osvojila broncu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

