Tuševi moderniji? Dinamovci su se išli tuširati na Maksimir

Dinamo je u nedjelju rutinski pobijedio Rudeš u susjednoj Kranjčevićevoj, i nakon kiksa Rijeke su još malo povećali prednost na tablici. Utakmica je odigrana po teškim uvjetima pred 550 ljudi. Natopljeni travnjak i blato pravili su velike probleme igračima, koji su jedva dočekali kraj utakmice da se mogu otuširati.

No, igrači Dinama nisu se ostali tuširati u Kranjčevićevoj, kao što je to praksa momčadi koje gostuju tamo. Naime, nisu se željeli tuširati u Kranjči, već su se zaputili prema klupskom autobusu kako bi to odradili u - Maksimiru!? Tamo su higijenski uvjeti ipak na mnogo višoj razini...

Nekima je ovo novitet, ali ovo je praksa modrih već nekoliko godina. U Maksimiru imaju sve, karantenu gdje zajedno provode vrijeme, restoran, i ono najbitnije u ovome slučaju, moderne tuševe i bazene za opuštanje. Tako su se Nenad Bjelica i njegovi igrači i ovaj put zaputili prema Maksimiru, koji je od Kranjčevićeve udaljen 10 minuta vožnje autom. I nisu se nešto naputovali, to im je praktički i u susjedstvu...