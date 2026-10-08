Tužitelji tvrde da je Maradona bio prepušten sam sebi: Traže strogu kaznu za njegovatelje

Tužitelji su u četvrtak zatražili zatvorske kazne u rasponu od četiri do 12 godina za medicinski tim koji je skrbio o Diegu Maradoni tijekom njegovih posljednjih dana u studenome 2020., osudivši "kaotičnu organizaciju” koja je dovela do toga da je slavni nogometaš bio "napušten" i prepušten sam sebi.

Tužitelj Patricio Ferrari napravio je razliku između dviju skupina optuženika. Zatražio je kazne od osam do 12 godina zatvora za troje zdravstvenih djelatnika koje smatra krivima za ubojstvo s eventualnom namjerom, odnosno za nemar počinjen uz saznanje da bi takvo postupanje moglo rezultirati smrću.

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Za preostalo troje optuženika zatražio je blažu kvalifikaciju kaznenog djela ubojstva iz nehaja, uz zahtjev za zatvorske kazne u trajanju od četiri do pet godina.

Nije zatražio kaznu za sedmog optuženika, liječnika izvan tog tima, koji je Maradonu posjetio samo jednom tijekom njegovog kobnog oporavka.