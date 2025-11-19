Obavijesti

Sport

Komentari 2
TIGRAN GORIČKI

Tužna vijest za hrvatski sport: Iznenada preminuo jedan od najboljih trenera u gimnastici

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Tužna vijest za hrvatski sport: Iznenada preminuo jedan od najboljih trenera u gimnastici
Foto: PIXSELL/

Dvostruki je dobitnik Državne nagrade za sport Franjo Bučar, a prošle je godine dobio  počašnu diplomu Međunarodne gimnastičke federacije i priznanje HGS-a za vrhunske sportske uspjehe

U 52. godini života iznenada je preminuo jedan od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera, Tigran Gorički. Bio je trener i predsjednik kluba ZTD Hrvatski Sokol nakon što je završio reprezentativnu karijeru, a bio je trener mnogim uspješnim gimnastičarima, uključujući i Tinu Srbiću i Mariju Možniku.

S njima je osvajao olimpijska, svjetska i europska odličja. S Možnikom, koji je danas predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, osvojio je prvu zlatnu medalju za Hrvatsku na europskim prvenstvima 2015. godine.

Zagreb: Dodjeljene nagrada za sport "Franjo Bucar"
Zagreb: Dodjeljene nagrada za sport "Franjo Bucar" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dvostruki je dobitnik Državne nagrade za sport Franjo Bučar, a prošle je godine dobio počašnu diplomu Međunarodne gimnastičke federacije i priznanje HGS-a za vrhunske sportske uspjehe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff
NA KOGA ĆE 'VATRENI'?

Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025