Tužna vijest za hrvatski sport: Iznenada preminuo jedan od najboljih trenera u gimnastici

U 52. godini života iznenada je preminuo jedan od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera, Tigran Gorički. Bio je trener i predsjednik kluba ZTD Hrvatski Sokol nakon što je završio reprezentativnu karijeru, a bio je trener mnogim uspješnim gimnastičarima, uključujući i Tinu Srbiću i Mariju Možniku.

S njima je osvajao olimpijska, svjetska i europska odličja. S Možnikom, koji je danas predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, osvojio je prvu zlatnu medalju za Hrvatsku na europskim prvenstvima 2015. godine.

Zagreb: Dodjeljene nagrada za sport "Franjo Bucar" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dvostruki je dobitnik Državne nagrade za sport Franjo Bučar, a prošle je godine dobio počašnu diplomu Međunarodne gimnastičke federacije i priznanje HGS-a za vrhunske sportske uspjehe.