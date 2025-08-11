Crystal palace izgubio je žalbu protiv Uefe te će, iako su se kvalificirali za Europsku ligu, u novoj sezoni igrati Konferencijsku. Razlog je što Palace i Lyon, koji je također izborio EL, imaju istog vlasnika, a to nije dopušteno
Tužne vijesti za Crystal Palace nakon osvajanja trofeja. Ipak će morati igrati Konferencijsku ligu
Engleski premierligaš Crystal Palace izgubio je žalbu protiv Uefe koja je londonski klub prebacila iz Europske u Konferencijsku ligu, objavio je u ponedjeljak Sportski arbitražni sud (CAS). Crystal Palace je trebao igrati u Europskoj ligi, no degradiran je u Konferencijsku ligu od strane Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova u slučaju vlasništva više klubova. Naime, Uefa je prebacila Palace u Konferencijsku ligu jer je predsjednik Eagle Football Groupa John Textor posjedovao kontrolni udio u Palaceu, a EFG je u isto vrijeme bio i većinski vlasnik Lyona.
Uefina pravila koja zabranjuju višestruko vlasništvo su jasna i ne nude nikakvu slobodu. Crystal Palace se kvalificirao za Europsku ligu osvajanjem FA kupa prošle sezone, dok je Lyon izborio EL završivši na šestom mjestu u francuskom prvenstvu. Međutim, francuskom klubu je dopušteno zadržati svoje mjesto u EL jer su završili više u svojoj ligi. Lyon je završio šesti u Ligue 1, dok je Palace bio 12. u Premier ligi.
Engleski klub se žalio nekoliko dana prije nego što je suvlasnik New York Jetsa Robert Wood "Woody" Johnson dovršio kupnju Textorovog udjela u Palaceu. Textor je kasnije dao i ostavku na mjesto u Upravnom odboru Lyona, a Michele Kang imenovana je predsjednicom. No, CAS je potvrdio Uefinu odluku.
"Nakon razmatranja dokaza, panel je utvrdio da je John Textor, osnivač Eagle Football Holdingsa, imao dionice u Palaceu i Lyonu te da je bio član Upravnog odbora s odlučujućim utjecajem na oba kluba u vrijeme UEFA-inog datuma procjene," navodi se u priopćenju CAS-a.
Nottingham Forest, koji je završio sedmi u Premier ligi, zamijenit će Palace u Europskoj ligi.
