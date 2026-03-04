Igrači su krov nad glavom pronašli u hostelu, klub grca u dugovima, a ne tako davno, prošlog ljeta, predsjednik Marsonije Nikola Mostarkić objavio je strategiju u kojoj je plan osvojiti HNL za deset godina
Tužni dani kultnog kluba: Igrače Marsonije izbacuju iz stanova, a plaće im kasne mjesecima...
Marsonia je legendarni klub iz Slavonskog Broda, koji je hrvatskoj reprezentaciji podario dvojicu legendi, Ivicu Olića i Marija Mandžukića. Niz velikih igrača poput Edina i Zemira Mujčina, Veldina Karića i Borisa Živkovića ponosno je branio boje nekadašnjeg hrvatskog prvoligaša, a s klupe su ga vodili Josip Kuže, Zlatko Kranjčar, Ivo Šušak...
