Obavijesti

Sport

Komentari 7
DOZNAJEMO PLUS+

Tužni dani kultnog kluba: Igrače Marsonije izbacuju iz stanova, a plaće im kasne mjesecima...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Tužni dani kultnog kluba: Igrače Marsonije izbacuju iz stanova, a plaće im kasne mjesecima...
Foto: sportalo.hr

Igrači su krov nad glavom pronašli u hostelu, klub grca u dugovima, a ne tako davno, prošlog ljeta, predsjednik Marsonije Nikola Mostarkić objavio je strategiju u kojoj je plan osvojiti HNL za deset godina

Admiral

Marsonia je legendarni klub iz Slavonskog Broda, koji je hrvatskoj reprezentaciji podario dvojicu legendi, Ivicu Olića i Marija Mandžukića. Niz velikih igrača poput Edina i Zemira Mujčina, Veldina Karića i Borisa Živkovića ponosno je branio boje nekadašnjeg hrvatskog prvoligaša, a s klupe su ga vodili Josip Kuže, Zlatko Kranjčar, Ivo Šušak...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola
POLUFINALE KUPA KRALJA

Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola

BARCELONA - ATLETICO 3-0: Bernal (30', 73') je bio dvostruki strijelac, a zabio je i Raphinha (45'+5') s bijele točke. Ipak, Atletico je prošao u finale Kupa nakon visoke pobjede (4-0) u Madridu
FOTO Najseksi hokejašica ima novu karijeru. U njezinoj blizini mnogima postane jako vruće
PROVOKATIVNA MIKAYLA

FOTO Najseksi hokejašica ima novu karijeru. U njezinoj blizini mnogima postane jako vruće

Mikayla Demaiter bivša je hokejašica koja je morala karijeru prekinuti zbog ozljede koljena. Bila je golmanica, a nakon karijere se posvetila manekenstvu u kojem je vrlo uspješna
Bivši hrvatski skijaš postao je MMA borac: Rekli su da nemam rezultate, Ivica je trošio resurse
MMA BORAC

Bivši hrvatski skijaš postao je MMA borac: Rekli su da nemam rezultate, Ivica je trošio resurse

Briznuo sam u plač i mislio da mi je kraj svijeta. Odjednom su mi se srušili snovi. Plakao sam iznad kade kod prijatelja, nisam htio da me itko vidi, osvrnuo se Luka Tiriel Abramović, borac s FNC rostera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026