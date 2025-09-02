Tvrtka koja gradi Kranjčevićevu pohvalila se novim fotkama, a objasnila je i principe gradnje

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj jako dobro napreduju. Radove izvodi austrijska tvrtka Strabag koja se na svom Linked in profilu pohvalila fotografijama gradnje te načinom na koji čuvaju okoliš za vrijeme gradnje. Podsjetimo, Strabag se na natječaj javio s najpovoljnijom ponudom koja iznosi oko 47 milijuna eura.

Foto: Strabag Hrvatska

"Projekt se temelji na principima kružne gradnje: beton se drobi i koristi za nove konstrukcije, čime se smanjuje potreba za vađenjem prirodnih resursa. Iskopana zemlja ostaje na lokaciji i koristi se za uređenje okoliša. Plastika i ostali korisni materijali se razdvajaju i šalju na reciklažu, dok se ono što se ne može iskoristiti na licu mjesta donira drugim projektima i organizacijama", stoji u objavi profila Strabag Hrvatska.

Podsjetimo, rok za izgradnju je 20 mjeseci pa bi krajem 2026. godine Dinamo trebao preseliti na "Kranjču" kako bi mogli krenuti radovi na Maksimiru. Stadion će imati kapacitet od 11.163 mjesta sa svim natkrivenim tribinama, a dimenzije terena trebale bi biti 105x68 metara što zadovoljava kriterije HNS-a i Uefe.

Foto: Strabag Hrvatska

Kako je ranije prezentirano, na istočnoj strani stadiona bit će uređeno parkiralište koje će se, kada ne bude utakmica, koristiti za sport i rekreaciju građana. Pod ostalim tribinama bit će organizirana prodaja ulaznica i ugostiteljski sadržaji. Također, na krovu će biti solarne panele, a ispred stadiona bi trebao niknuti novi trg.