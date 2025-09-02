Obavijesti

Sport

Komentari 6
RADOVI NAPREDUJU

Tvrtka koja gradi Kranjčevićevu pohvalila se novim fotkama, a objasnila je i principe gradnje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Tvrtka koja gradi Kranjčevićevu pohvalila se novim fotkama, a objasnila je i principe gradnje
Foto: Strabag Hrvatska

Austrijska tvrtka Strabag pobijedila je na natječaju, a rok koji ima za završetak gradnje je 20 mjeseci. Tako bi stadion trebao biti gotov 2026. godine, a zadovoljavat će sve kriterije HNS-a i Uefe

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj jako dobro napreduju. Radove izvodi austrijska tvrtka Strabag koja se na svom Linked in profilu pohvalila fotografijama gradnje te načinom na koji čuvaju okoliš za vrijeme gradnje. Podsjetimo, Strabag se na natječaj javio s najpovoljnijom ponudom koja iznosi oko 47 milijuna eura.

Foto: Strabag Hrvatska

"Projekt se temelji na principima kružne gradnje: beton se drobi i koristi za nove konstrukcije, čime se smanjuje potreba za vađenjem prirodnih resursa. Iskopana zemlja ostaje na lokaciji i koristi se za uređenje okoliša. Plastika i ostali korisni materijali se razdvajaju i šalju na reciklažu, dok se ono što se ne može iskoristiti na licu mjesta donira drugim projektima i organizacijama", stoji u objavi profila Strabag Hrvatska.

Podsjetimo, rok za izgradnju je 20 mjeseci pa bi krajem 2026. godine Dinamo trebao preseliti na "Kranjču" kako bi mogli krenuti radovi na Maksimiru. Stadion će imati kapacitet od 11.163 mjesta sa svim natkrivenim tribinama, a dimenzije terena trebale bi biti 105x68 metara što zadovoljava kriterije HNS-a i Uefe. 

Foto: Strabag Hrvatska

Kako je ranije prezentirano, na istočnoj strani stadiona bit će uređeno parkiralište koje će se, kada ne bude utakmica, koristiti za sport i rekreaciju građana. Pod ostalim tribinama bit će organizirana prodaja ulaznica i ugostiteljski sadržaji. Također, na krovu će biti solarne panele, a ispred stadiona bi trebao niknuti novi trg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj
INOZEMNI MERCATO

Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj

Ljetni prijelazni rok u ligama "petice" završio je u ponedjeljak
FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara
LUKSUZ U KALIFORNIJI

FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara

Vila Ivice Zupca, hrvatskog košarkaša koji igra za Clipperse, nalazi se u Los Angelesu. Smještena je u luksuznom dijelu grada, a okružena je prirodom koja je bila ugrožena požarima. Ističe se modernim dizajnom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025