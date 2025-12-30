Tyson Fury i boksački svijet ujedinili se zbog Joshue: 'AJ, imaš anđela čuvara...'

Boksački svijet ujedinio se u podršci Anthonyju Joshui nakon što je britanski teškaš u ponedjeljak sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su život izgubila dvojica njegovih bliskih prijatelja i članova tima. U moru poruka podrške istaknula se ona njegovog najvećeg rivala, Tysona Furyja, koji je privremeno zaboravio na dugogodišnje suparništvo i poslao emotivnu poruku.

Tragedija se dogodila samo desetak dana nakon što je Joshua impresivnom pobjedom nokautom protiv Jakea Paula ponovno oživio priče o dugo očekivanom spektaklu protiv "Kralja Cigana", no sudbina je imala druge planove.

Detalji stravične nesreće koja je potresla boksački svijet

Prema izvješćima nigerijskih vlasti, nesreća se dogodila 29. prosinca na autocesti Lagos-Ibadan, u blizini grada Sagamu. Crni Lexus Jeep, u kojem je Joshua bio putnik, sudario se s kamionom. Na licu mjesta poginuli su Sina Ghami, Joshuin trener snage i kondicije, te Kevin ‘Latif’ Ayodele, njegov osobni trener i dugogodišnji prijatelj. Obojica su bili ključni ljudi u Joshuinoj karijeri, a Ghami je bio uz njega u kutu i tijekom nedavne pobjede nad Paulom u Miamiju.

Foto: Instagram

Bivši dvostruki svjetski prvak prevezen je u bolnicu s, kako je prvotno objavljeno, "lakšim ozljedama". Službeno priopćenje potvrdilo je da je u stabilnom stanju i izvan životne opasnosti. Ipak, izvori bliski boksaču izrazili su zabrinutost da bi ozljede mogle biti ozbiljnije, spominjući potencijalne probleme s rebrima i koljenom. Osim fizičkih posljedica, Joshua se suočava s golemim emocionalnim teretom gubitka dvojice najbližih suradnika.

- Savezna služba za sigurnost na cestama (FRSC) može potvrditi smrtonosnu prometnu nesreću koja se dogodila danas, u ponedjeljak, 29. prosinca 2025., na autocesti Lagos-Ibadan, u kojoj je sudjelovao Lexus Jeep koji je prevozio svjetski poznatog boksača Anthonyja Joshuu i stacionarni kamion. U nesreći je sudjelovalo ukupno pet odraslih muških osoba. Dvije osobe su nažalost izgubile život, jedna je ozlijeđena, dok su dvije prošle bez ozljeda. Anthony Joshua je spašen živ i zadobio je lakše ozljede - stoji u službenom priopćenju.

Furyjeva poruka sućuti velikom rivalu

Vijest o tragediji brzo se proširila, a među prvima se oglasio upravo Tyson Fury. Iako su njih dvojica godinama vodili verbalne ratove i gradili tenzije uoči borbe koja nikada nije realizirana, Fury je pokazao veličinu u teškom trenutku.

Na svom Instagram profilu podijelio je objavu o smrti Ghamija i Ayodelea te napisao: "Ovo je tako tužno. Neka im Bog podari dobar krevet u raju." Ubrzo je dodao još jednu poruku filozofskog tona: "Nema sutra. Živi, voli i daj."

Foto: Instagram

Njegov otac, John Fury, također je poslao poruku podrške putem videa.

​- AJ, imaš anđela čuvara, prijatelju. Bog te tada obgrlio svojim rukama. Moja sućut preminulima - poručio je stariji Fury.

Reakcija Furyja samo je jedna u nizu poruka koje su preplavile društvene mreže. Vladimir Kličko, kojeg je Joshua pobijedio u epskom meču 2017. godine na Wembleyju, iskazao je poštovanje.

- Duboko sam ožalošćen viješću o AJ-u i njegovoj bliskoj grupi prijatelja. Imao sam zadovoljstvo sudjelovati u nezaboravnoj borbi s njim i uvijek sam ga smatrao istinskom klasom koja zaslužuje moje najveće poštovanje. Moje srce je uz njega i želim njemu i njegovim voljenima sve najbolje u ovom teškom vremenu - napisao je Kličko.

Foto: Andrew Couldridge

Poruke su uputili i bivši prvak Amir Khan te čak i Joshuin nesuđeni protivnik Jarrell Miller, pokazavši da u ovakvim trenucima rivalstvo pada u drugi plan.

Što će biti s borbom stoljeća?

Ova tragedija stavila je veliki upitnik na budućnost Anthonyja Joshue. Nakon pobjede nad Paulom, činilo se da je ponovno na putu prema vrhu, a pregovori za meč protiv Furyja u 2026. godini postali su glavna tema. Fury je i sam, samo nekoliko minuta prije poruke sućuti, objavio fotografiju kojom najavljuje povratak u ring.

No, sada je sve to nevažno. Joshua se suočava s dugim fizičkim i, što je još važnije, psihičkim oporavkom. Gubitak dvojice ljudi koji su bili temelj njegovog tima i života ostavit će neizbrisiv trag.