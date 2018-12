U 50 sekundi srušila borkinju koja nije izgubila 13,5 godina

Veliko iznenađenje u borbi dvije Brazilke šampionke na UFC 232 u Los Angelesu.

Cris Cyborg (33) branila je pojas u perolakoj kategorij i mnogi Amandi Nunes, tri godine mlađoj prvakinji u bantam kategoriji, nisu davali previše šanse protiv Cyborg, koja nije izgubila borbu, pazite sad, 13 i pol godina! Da, dobro ste pročitali.

Jednostavno, činilo se da nitko ne može ništa Cristiane 'Cyborg' Justino, koje je dominirala desetljeće i za koju se mislilo da je nepobjediva.

A onda je to Amanda Nunes riješila u 50 sekundi!

Nunes je sve to odradila taktički savršeno, znala je da će Cyborg krenuti žestoko od prve sekunde i da mora izbjeći te udarce i pronaći šansu u kontri. Upravo je to učinila. Cyborg je otvoreno krenula, ali Nunes je dočekala svoju šansu i s dva sjajna udarca uzrmala je Cyborg. Malo je posustala nakon toga Cyborg, prepoznala je to Nunes i strahovitim desnim krošeom pogodila je protivnicu koja je pokleknula.

Ali još je bilo snage u Cyborg koja je ušla u razmjenu udaraca, ali bila je to razmjena u kojoj je uglavnom ona dobivala po glavi. Kad je sjela Amandina desnica na bradu, sve je bilo gotovo.

Strašan nokaut, nokaut za povijest jer Nunes je postala prva borkinja u povijesti UFC-a koja istovremeno ima titule u dvije divizije.

'Rekla sam da će pasti'

Nunes i Cyborg bili su predglavna borba večeri na UFC-ovom eventu u Los Angelesu gdje se Jon Jones vratio u oktogon i pobijedio Alexandera Gustaffsona za pojas u poluteškoj kategoriji.

- Kad sam potpisala ugovor za ovu borbu, rekla sam da će Cyborg pasti. Rekla sam i da ću biti najveća, imam pojas u dvije divizije, a to nitko nema - rekla je Nunes, koja je nakon borbe otišla do gazde UFC-a Dane Whitea.

- Hej, Dana, sad moram biti u UFC-ovoj kući slavnih - rekla mu je Amanda Nunes, kojoj je to bila osma pobjeda zaredom i sad je na omjeru 17-4.

Impresivan je podatak koga je sve dobila Nunes, rušila je tada nedodirljivu Rondu Rousey, pobijedila je i Valentinu Ševčenko, danas aktualnu prvakinju muha kategorije i Mieshu Tate kojoj je uzela pojas u bantamu.

