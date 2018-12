Prvak se vratio! Jones razbio Gustafssona i osvojio naslov...

Laktovi pa snažni udarci i bilo je sve gotovo. Alexander Gustafsson je od nemoći pao na trbuh, a Jon Jones je mogao početi slaviti povratak na tron. Jedan od najboljih boraca u UFC-u nije dopustio nikakvo iznenađenje, dominirao je od samog početka i vratio u svoju vitrinu pojas poluteške kategorije.

Foto: Gary A. Vasquez

Držao se solidno Gustafsson u prvoj rundi, a onda u nastavku borbe Jones pokazuje svu svoju raskoš. Gradio je pomalo svoj put prema pobjedi, zadavao bolne udarce Šveđaninu nogama, a sve je to bila uvertira za sredinu treće runde. Laktovima je prvo omamio Šveđanina, a onda ga i snažnim udarcima dokrajčio. Suci su vidjeli da nema smisla nastavljati i ekspresno prekinuli borbu.

Foto: Gary A. Vasquez

Sjajni Jones došao je i do 26. pobjede u profesionalnoj karijeri, a nema nijedan poraz. No, iako je riječ o fantastičnom borcu, njegova karijera je prožeta mnogim skandalima. Čak tri puta je padao na doping testu, a bilo je tu i odbijanje odlazaka na kontrolu, što će zauvijek biti mrlja na njegovoj karijeri. Gustafssonu je ovo bio peti poraz i vjerojatno posljednja borba za naslov prvaka.

Bila je to repriza njihovog dvoboja iz 2013. godine, no tada je Jones puno teže došao do pobjede. Ovaj put je ozbiljno shvatio Šveđanina i pokazao zašto je jedan od najboljih boraca u povijesti UFC-a.

Foto: Gary A. Vasquez

Zanimljivo će biti za vidjeti što dalje. Mnogi ljubitelji MMA priželjkuju borbu Jonesa i Cormiera, a prvak teške kategorije dao je naznačiti da će protiv Jona odraditi oproštajnu borbu. No, pošto je Cormier sad u teškoj kategoriji, mala je vjerojatnost da će doći do njihove borbe, jer je Jones već ranije izjavio da ga borba u toj kategoriji ne zanima.

U sunaslovnoj borbi večeri, Amanda Nunes šokirala je borilački svijet nokautiravši vladaricu perolake kategorije Cris Cyborg nakon samo 50 sekundi.

Nunes je od početka krenula jako agresivno, suprotstavila joj se Cyborg, ali onda kombinacijom udaraca i s dva krošea poslala je prvakinju u zemlju snova. Nunes je tako postala prva borkinja u povijesti koja je ujedinila dvije titule, pošto je već prvakinja u bantam kategoriji.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

UFC 232 koji se odvio u Los Angelesu zaista je opravdao apetite ljubitelja borilačkih sportova, a mogao je biti i otkazan. Turnir se prvotno trebao održati u Las Vegasu, no pošto su Jonesu pronađeni u krvi tragovi steroida, Atletska komisija Nevade zabranila je da se borba održi u Vegasu. Dana White i UFC reagirali su ekspresno, razgovarali s ostalim borcima i uz njihovu suglasnost premjestili događaj u "grad anđela".