U četvrtak Izvršni odbor HNS-a: Postoji čak i velika mogućnost raspuštanja Sudačke komisije!?
Potpuno nejasna i prilično čudna priopćenja Sudačke komisije razljutila su mnoge strukture u Hrvatskom nogometnom savezu. I na početku nove prvenstvene sezone opet se najviše priča o - suđenju...

Izvršni odbor HNS-a u četvrtak će raspravljati o Sudačkoj komisiji. I da, postoji velika mogućnost da čelni ljudi HNS-a odluče rasformirati to sudačko tijelo. O čemu je tu riječ? Posljednja priopćenja Sudačke komisije potpuno su naljutila mnoge u hrvatskom nogometu, odala dojam kako ti ljudi jednostavno - ne znaju što rade. I čemu služe.

