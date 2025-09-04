U Danskoj je naučio lekciju pa, bez poguranca, srušio Nadala i gradio zlatni rudnik HR tenisa

Srce mi je puno zahvalnosti za moj teniski put koji je krenuo u Međugorju, gdje me stric Žarko, moj prvi trener, učio ljubavi prema tenisu i sportu pa sve do osvajanja Grand Slam trofeja, ATP naslova, srebrnoj medalji na Olimpijskim igrama i nezaboravnog trenutka, osvajanja Davis Cupa s hrvatskom reprezentacijom.

Ivan Dodig (40) sažeo je sve ono najvrednije što je ostvario na teniskom terenu. Na kraju sezone završit će igračku karijeru kakvu 90-ih godina mali Dodo, kad je krenuo s reketom u rodnoj Hercegovini, nije zamišljao. Leđa i tijelo u petom desetljeću više ne slušaju kao prije, rezultati također, pa je odluku donio mirne savjesti.

Tokio: Marin Čilić i Ivan Dodig izborili finale muških parova | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nazirala se čim je nedavno postao izbornik Davis Cup reprezentacije kao još aktivan igrač, a u tenisku mirovinu odlazi kao jedan od najboljih tenisača koje smo imali, jedan od 11 tek osvajača ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Ali, odlazi kao igrač kojeg ćemo najviše pamtiti kao specijalista za parove zbog kojih odlazi i kao višestruki Grand Slam pobjednik te olimpijski viceprvak.

Trnovit je put prošao iz Međugorja. Prečaca kakvi danas postoje nije bilo, pa se relativno kasnije probio do teniske karte. Težak je teniski kruh na challengerima, pogotovo kad si mlad i osjetljiv, pa su mu jednom u finalu u danskom Koldingu proradili i živci nakon diskvalifikacije na dodjeli pehara, koji je završio u zidu tunela prema svlačionici. Lekcija koju je on dobro naučio unatoč nepravdi, a mnogi u Hrvatskoj na malo ružniji način da postoji i neki Ivan Dodig.

Pojedinačnu karijeru gurao je do 2017. godine i najviše 29. mjesta na ATP ljestvici, a dva se trenutka najviše izdvajaju. Prvi je osvajanje Zagreb Indoorsa 2011., drugi najveća pobjeda u životu u Montrealu iste godine protiv Rafaela Nadala u njegovom "primeu". Mnogi su u Hrvatskoj otišli na spavanje nakon prvog seta (1-6), pa, ako ništa, uljepšali si buđenje. Nije imao udarac kojim će raditi razliku, ubojiti servis, forhend ili bekend, ali s lavljim srcem koje je imao moglo se i protiv Nadala.

25.11.2018. Hrvatska je osvojila Davis Cup drugi put u povijesti! | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Parovi su dotad bili usputna stanica, a kad su počela prva finala, počela je i ozbiljna priča, čiji je uvod 2013. ispisao prvim naslovom, odmah na Mastersu u Šangaju s Brazilcem Melom. Dvije godine kasnije u Parizu se s Melom ostvario kao Grand Slam pobjednik, kasnije još jednom u Parizu s Amerikancem Krajicekom te u Australiji sa Slovakom Polašekom. U mješovitim parovima trijumfirao je četiri puta, izostao je za kompletnu priču samo US Open. S Krajicekom je pretprošlu godinu završio na vrhu ATP ljestvice, ali individualno je Amerikanac bio na vrhu zbog više bodova.

Makar su dva Gorana, Ivanišević i Prpić, osvojila olimpijsku broncu 1992. u Barceloni, pa 12 godina kasnije u Ateni Ljubičić i Ančić, Dodig je postao pionir parova među hrvatskim tenisačima, kojima je pokazao da se teniski do kraja mogu ostvariti i više nego dobro živjeti isključivo u toj konkurenciji iako je mnogi ne cijene dovoljno, a ona je postala zlatni rudnik hrvatskog tenisa. U Open eri (od 1973.) prije Dodiga nismo imali Grand Slam titulu u parovima, danas ih, zahvaljujući i Mati Paviću i Nikoli Mektiću, imamo 16. Nikola Pilić osvojio je jednu 1970. godine.

Dodig će za tjedan dana debitirati kao hrvatski izbornik u Osijeku protiv Francuske, uz klupu reprezentacije budućnost je već organizirao jer je u Međugorju otvorio vrhunski teniski centar, u kojem će u rasti nasljednici, dolaziti vrhunski tenisači, možda danas-sutra i zbog ATP turnira...

Dodigova karijera:

Grand Slam titule: 7

ATP titule: 21 (parovi), 1 (singl)

Davis Cup: 1 (2018.)

Olimpijske igre: 1 srebro (2021., parovi)

Najbolji renking: 2 (parovi), 29 (singl)

Ukupna zarada: 10,500.000 €