U europskom četvrtfinalu Nexeu se smiješi Kiel: 'Želimo opet ugostiti Duvnjaka u Našicama'
Novi trener detektirao je da smo preslabo trčali, a Skandinavci su nam protivnik po mjeri, kaže Luka Moslavac, rukometaš Nexea, koji će za četvrtfinale Europske lige igrati protiv Kristianstada. Pobjednik će na Kiel
Veliku stvar opet je odradio Nexe za hrvatski rukomet u Europi. Makar im ne ide u hrvatskom prvenstvu, nakon europskih skalpova lakše se zaborave i porazi u Sesvetama, Velikoj Gorici... Mnogi im nisu davali šanse nakon poraza u Našicama od Fredericije, ali u Danskoj su, bez Lučina, Štrleka i Cenića, uzvratili s kamatama pa srušili bundesligaša Hannover (26-23) i osvojili drugo mjesto i ulaznicu za Top 12 Europske lige. Hannover, koji u momčadi ima srebrne Nijemce Uščinsa i Fischera te dva norveška reprezentativca, uoči Našica potvrdio je prvo mjesto u skupini, dva dana ranije u Magdeburgu je u Bundesligi zabio 30 golova, pa Nexeu 23 i devet u prvom poluvremenu.