Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
TOP 12 EUROPSKE LIGE PLUS+

U europskom četvrtfinalu Nexeu se smiješi Kiel: 'Želimo opet ugostiti Duvnjaka u Našicama'

Piše Davor Kovačević,

Novi trener detektirao je da smo preslabo trčali, a Skandinavci su nam protivnik po mjeri, kaže Luka Moslavac, rukometaš Nexea, koji će za četvrtfinale Europske lige igrati protiv Kristianstada. Pobjednik će na Kiel

Veliku stvar opet je odradio Nexe za hrvatski rukomet u Europi. Makar im ne ide u hrvatskom prvenstvu, nakon europskih skalpova lakše se zaborave i porazi u Sesvetama, Velikoj Gorici... Mnogi im nisu davali šanse nakon poraza u Našicama od Fredericije, ali u Danskoj su, bez Lučina, Štrleka i Cenića, uzvratili s kamatama pa srušili bundesligaša Hannover (26-23) i osvojili drugo mjesto i ulaznicu za Top 12 Europske lige. Hannover, koji u momčadi ima srebrne Nijemce Uščinsa i Fischera te dva norveška reprezentativca, uoči Našica potvrdio je prvo mjesto u skupini, dva dana ranije u Magdeburgu je u Bundesligi zabio 30 golova, pa Nexeu 23 i devet u prvom poluvremenu. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest

Tottenham je primio tri gola u 15. minuta iz ogromnih grešaka obrane i na kraju je završilo 5-2 za Atletico. Bayern je pregazio Atalantu, a Barcelona se golom iz penala izvukla od poraza kod Newcastlea

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026