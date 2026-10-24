U Gorici žale nakon remija: 'Fali nam konkretnosti'. Jelavić: 'Krenuli smo nemirno na lopti'

Gorica i Lokomotiva odigrale su 0-0 u Velikoj Gorici u prvoj utakmici 11. kola HNL-a. Nikica Jelavić priznao je da Lokomotiva nije dobro otvorila susret. Prema njegovoj procjeni, momčad je u prvom poluvremenu bila nemirna s loptom, preširoko postavljena i nedovoljno agresivna, dok je Gorica u pojedinim trenucima preuzela inicijativu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Gorica - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Kad podvučem crtu, mislim da je 0-0 realan rezultat. Nismo dobro ušli u utakmicu, bili smo nemirni na lopti i nismo bili toliko agresivni. Gorica je u nekim trenucima dominirala u prvom poluvremenu. U drugom dijelu djelovali smo dosta stabilnije i imali neke svoje situacije za postizanje gola - rekao je Nikica Jelavić, trener Lokomotive.

Najavio je da će momčad ozbiljno pristupiti kup-utakmici u Varaždinu, nakon koje će se usmjeriti na Osijek.

- Imamo dobar kadar, vidjet ćemo što je s Lorberom koji se ozlijedio, a ozlijedio nam se i Karačić. Vidjet ćemo kakav je popis ozlijeđenih igrača pa ćemo odlučivati što i kako dalje. Računam na sve igrače.

Mario Carević zbog kazne u Osijeku nije mogao voditi momčad Gorice s klupe, a izjavu nakon dvoboja dao je njegov pomoćnik Denis Mojstrovič.

Velika Gorica: Gorica i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Bod je svakako pozitivan, ali možemo žaliti za dodatna dva jer mislim da smo dominirali kroz 90 minuta. Jako dobro smo kontrolirali posjed i kvalitetno dolazili u zadnju trećinu, no tu nam opet malo nedostaje konkretnosti, zadnjeg pasa i završnice. Nismo sve te situacije kvalitetno završavali. Dobro smo branili njihove kontre, u kojima su jako opasni, a kontrolirali smo i centaršuteve. Čestitam dečkima na utakmici, ali moramo biti svjesni da trebamo napraviti taj zadnji korak. Sve što stvorimo kroz igru moramo konkretnije završavati prema golu i biti opasniji - kazao je.

Osvojeni bod podigao je Goricu na deveto mjesto sa sedam bodova, koliko ima i posljednjeplasirana momčad prvenstva. Lokomotiva je ostala sedma s 11 bodova. Goricu u sljedećem kolu čeka gostovanje na Poljudu protiv vodećeg Hajduka.

- Hajduk je u jako dobrom ritmu, ali vjerujem da ćemo se dobro pripremiti. Moramo se sada dobro odmoriti, a od ponedjeljka ponovno ulazimo u dobre treninge. Vjerujem da ćemo se dobro pripremiti i ići maksimalno u Splitu - dodao je Mojstrović.

*uz korištenje AI-ja