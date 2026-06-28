Hajduk je doveo veznjaka Alberta del Morala. Španjolski veznjak stiže kao slobodan igrač i potpisao je do ljeta 2028, a Splićani od njega očekuju veliko pojačanje u sredini terena
U Hajduk je stigao bivši igrač Villarreala: 'Tu se osjeća da je Hajduk veliki klub, sretan sam'
Alberto del Moral novi je igrač Hajduka. S 'bijelima' je 25-godišnji veznjak potpisao ugovor do ljeta 2028. godine te dolazi kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor sa španjolskim Real Oviedom. U Hajduku će nositi dres s brojem 20., piše na službenoj stranici kluba.
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Del Moral je rođen 20. srpnja 2000. godine u Villacanasu u Španjolskoj. Karijeru je započeo u mlađim kategorijama Union Adarvea i CD Villacanasa da bi 2017. godine prešao u akademiju Cordobe za koju je ostvario seniorski debi, najprije kroz drugu momčad, a zatim je u sezoni 2020/2021 prešao u prvu momčad. U istoj sezoni prešao je u Villarreal gdje je nastupa za drugu momčad, a seniorski debi upisao je 2022. godine. Za Cordobu je odigrao ukupno 47 službenih utakmica, dok je za drugu momčad Villarreala nastupio 97 puta.
U ljeto 2024. godine prelazi u Real Oviedo, za koji je nastupio u 12 utakmica, a zatim se vratio na posudbu u Cordobu za koju je igrao u protekloj sezoni.
- Zadovoljstvo nam je što se Alberto del Moral priključio našoj momčadi. Riječ je o vrlo discipliniranom i taktički potkovanom igraču s izraženim obrambenim kvalitetama. Profil je igrača koji će nam donijeti intenzitet i balansu u sredini terena. U njemu dobivamo iskustvo, profesionalizam te raznovrsnost u različitim taktičkim pristupima. Trenutačno je u fazi gdje će mu trebati malo vremena kako bi dosegao punu formu i idealno stanje, ali uvjereni smo da će postati vrlo važan igrač u sezoni koja je pred nama - ovako je novo pojačanje u veznom redu opisao sportski direktor Robert Graf.
- Prvi dojmovi su jako dobri, osjeća se da je Hajduk veliki klub, jedva čekam upoznati ljude i nositi ovaj dres. Došao sam se tu dokazati i postati član Hajdukove obitelji. Gledao sam neke utakmice, upoznali smo se s određenim stvarima, razgovarao sam s ljudima iz kluba i iskreno sam oduševljen od prve minute. Zato sam se odlučio doći ovdje, sretan sam što mogu pomoći momčadi i stručnom stožeru. Obično igram na poziciju zadnjeg veznog, ali dostupan sam za sve što trener traži od mene, istaknuo je del Moral prilikom potpisa ugovora.
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