Slučaj neodoljivo podsjeća na prošlogodišnji sukob Gattusa i Perišića, koji je razriješen odlaskom Perišića, ali niti je Livaja Perišić, a još je manje Garcia Gattuso
U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!
Dan nakon debakla na Rujevici ne možemo se oteti dojmu da je Hajduk u Jadranskom derbiju izgubio puno više od tri boda. Repovi narušenih odnosa između trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje očito će se vući još neko vrijeme i s neizvjesnim raspletom.
