U Hrvacama odgodili utakmicu Kupa zbog bizarnog razloga

Nogometni svijet navikao je na iznenađenja, ali ono što se dogodilo u Hrvacama uistinu ulazi u kategoriju rariteta. Trebala je to biti sasvim obična utakmica šesnaestine finala Županijskog nogometnog kupa između Hrvaca i Solina, zakazana za ovaj utorak u 15 sati, no susret su otkazali zbog nepravilnosti na terenu za igru.

Sve je počelo na uobičajenom sastanku prije utakmice, na kojem su sudjelovali tajnik domaćina, glavni sudac Joško Gracin, delegat Domagoj Čelić i predstavnik Solina. Gosti su zatražili dodatno mjerenje stativa, što je pokrenulo pravi mali tehnički maraton. Mjerili su ih čak triput, a konačni zaključak bio je da jedna odstupa za jedan centimetar, a druga za dva.

Iako se u nogometu često toleriraju manja tehnička odstupanja, delegat je inzistirao na odgodi utakmice, ne dopustivši domaćinu da odmah otkloni problem za koji u Hrvacama tvrde da je bio rješiv u svega nekoliko minuta.

Ipak, iz Solina su informaciju o odgodi potrijepili i drugim fotografijama, tvrde i kako je do odgode došlo zbog lošeg stanja pomoćnog igrališta?! Posebno je problematičan bio šesnaesterac.

Foto: nk solin

"Ovo je odstupanje od sportske prakse"

Nakon što je susret službeno otkazan, iz Hrvaca su se oglasili priopćenjem u kojem izražavaju nezadovoljstvo odlukom sudaca i delegata:

"Utakmica nije odigrana zbog navodne ‘neispravnosti’ terena. Utvrđeno je da vratnice odstupaju za jedan, odnosno dva centimetra. Međutim, suci nisu dopustili da se nedostaci otklone, iako je domaćin bio spreman to učiniti odmah. Uobičajena je praksa omogućiti ispravak tehničkih nedostataka kako bi se utakmica regularno odigrala. Ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno odstupanje od načela pravičnosti.”

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da je povjerenik za natjecanje Kupa NSŽSD Mario Romac nakon događaja podnio ostavku, što sugerira da se iza kulisa odvijalo više od pukog tehničkog propusta.