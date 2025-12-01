Obavijesti

Sport

Komentari 2
SJAJNA TEA PLUS+

U Hrvatskoj skoro pa nemamo neboder, a postala sam svjetska prvakinja u trčanju stepenicama

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
U Hrvatskoj skoro pa nemamo neboder, a postala sam svjetska prvakinja u trčanju stepenicama
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Na treću najvišu zgradu svijeta, visoku 552 metra sa 119 katova, popela sam se za 21 minutu i sedam sekundi. A ove godine osvojila sam devet naslova prvakinje Hrvatske u devet disciplina, kaže Tea Faber

Kako ćete se najlakše i najbrže popeti na vrh treće najviše zgrade na svijetu, visoke 552 metra? U redu, pitanje je retoričko iako će i liftu trebati malo dulje da svlada 119 katova. Međutim, prečica za Teu Faber (36) nije opcija jer zašto jednostavno kad može malo teže. A to teže znači trčećim korakom po stepenicama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu
MAKARANKA ANAMARIA

FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu

Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič više ne skrivaju ljubav. Par je potvrdio vezu fotkom na Instagramu. Anamaria ga prati na ATP touru i kaže kako nikad ne bi reklamirala donje rublje ni išla na izbor za miss
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025