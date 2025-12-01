Na treću najvišu zgradu svijeta, visoku 552 metra sa 119 katova, popela sam se za 21 minutu i sedam sekundi. A ove godine osvojila sam devet naslova prvakinje Hrvatske u devet disciplina, kaže Tea Faber
U Hrvatskoj skoro pa nemamo neboder, a postala sam svjetska prvakinja u trčanju stepenicama
Kako ćete se najlakše i najbrže popeti na vrh treće najviše zgrade na svijetu, visoke 552 metra? U redu, pitanje je retoričko iako će i liftu trebati malo dulje da svlada 119 katova. Međutim, prečica za Teu Faber (36) nije opcija jer zašto jednostavno kad može malo teže. A to teže znači trčećim korakom po stepenicama.
