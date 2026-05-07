U Irskoj raste podrška ideji za bojkot utakmice protiv Izraela

Irski premijer Micheal Martin ne slaže se s mišljenjem kako bi trebalo bojkotirati utakmice koje bi se trebale igrati 27. rujna na neutralnom terenu te 4. listopada u Dublinu

Neke od slavnih osoba iz svijeta zabave u Irskoj pridružilo se pozivu na bojkot utakmica nogometnih reprezentacija Irske i Izraela koje bi se trebale igrati ove jeseni u sklopu Uefine Lige nacija zbog sukoba u pojasu Gaze gdje prema njihovom mišljenju izraelska strana vrši genocid na lokalnim Palestincima.

Skupina nazvana Irski sport za Palestinu optužuje izraelsku stranu za kršenje statuta kako Uefe tako i Fife čime se nadovezala na mišljenje čak 93 posto članova Irskog nogometnog saveza (FAI) koji su u studenom prošle godine od svog vodstva zatražili da od Uefe zatraži suspenziju Izraela. Odigravanju tih utakmica protivi se i čak 76 posto ispitanih navijača reprezentacije Irske.

Pismo nazvano "Zaustavite igru" potpisali su Liga irskih igrača, bivši irski izbornik Brian Kerr, ali i članovi rok-benda Fontaines ​D.C., hip-hop trio Kneecap, pjevač i kantautor Christy Moore, glumac Stephen Rea i mnogi drugi.

Uz pismo je priložena i izjava kapetana Shamrock Roversa te predsjednika Udruge irskih profesionalnih nogometaša Roberta Lopesa u kojoj stoji:

"Ne možemo ignoritati humanitarnu katastrofu u Palestini, sam gubitak života tamo mora imati prednost pred bilo kakvim sportskim razmatranjem. Irska ovdje ima priliku povesti i učiniti ono što drugi neće", napisao je Lopes, koji je rođen u Dublinu, ali igra za reprezentaciju Zelenortskih otoka koju bi trebao predstavljati i na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Irski premijer Micheal Martin ne slaže se s mišljenjem kako bi trebalo bojkotirati utakmice koje bi se trebale igrati 27. rujna na neutralnom terenu te 4. listopada u Dublinu.

- Vrlo smo se snažno protivili politici izraelske vlade, pogotovo vezano uz Gazu. Osudili smo i napad Hamasa. No, smatram kako je sport izazovno područje kada se miješa s politikom - rekao je Martin, dok je izvrpni predsjednik FAI-ja David Courell upozorio kako reprezentacija mora ispuniti svoje obveze kako ne bi riskirala naštetiti dugoročnim interesima irskog nogometa, a koje bi mogle povuči i diskvalifikaciju iz budućih natjecanja.

