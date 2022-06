Warriorsi dugo 'lomili' Celticse: Poveli protiv Bostona s 3-2, sad su na korak do novog naslova

U petom susretu finala doigravanja NBA lige Golden State Warriorsi su u svom Chase Centru pred 18.064 gledatelja pobijedili Boston Celticse sa 104-94 i u seriji na četiri pobjede poveli sa 3-2. Prvu meč loptu za osvajanje naslova Warriorsi će imati 16. lipnja u Bostonu, a eventualna sedma utakmica igrala bi se 19. lipnja ponovo u San Franciscu.

Golden State lovi sedmi naslov NBA prvaka u svom 12. finalu, dok se Boston bori za rekordnu 18. titulu u svom 22. finalu. Promašene trice bile su priča večeri, ukupno su oba sastava ispucala čak 72 šuta za tri poena pogodivši samo 20. Warriorsi su za tri poena gađali 9-40, a gosti 11-32. Domaćin je bolje otvorio susret i nakon šest minuta igre imao je 10 razlike (14-4), a u 10. minuti i +16 (24-8). Do kraja četvrtine Boston je smanjio na 11 koševa zaostatka (27-16).

U drugoj dionici Warriorsi su imali +14 (32-18), a na pauzu su otišli s 12 koševa plusa (51-39). Treća četvrtina je donijela buđenje Bostona i nakon pet minuta nastavka gosti su izjednačili na 55-55, a potom i prvi put u susretu poveli 58-55. Imali su i +4 (65-61), no Golden State je okrenuo rezultat i do kraja četvrtine poveo sa 75-74.

Odabranici Stevea Kerra sjajno su ušli u u posljednji četvrtinu. Serijom 10-0 pobjegli su na 85-74, a zatim i na velikih 14 razlike (93-79). Do kraja utakmce Boston je tek uspio ublažiti poraz na konačnih 104-94. Domaći sastav je do pobjede vukao Andrew Wiggins sa 26 koševa i 13 skokova, Klay Thompson je ubacio 21 koš, a Stephen Curry 16 koševa uz osam asistencija, no za tri poena je imao očajnih 0-9. Gary Payton II je dodao 15, a Jordan Poole 14 koševa.

- Ulazeći u ovu godinu, s razlogom je bio starter na All-Starsu. Što je veći izazov koji smo bacili pred njega, to je bio veći njegov odgovor. Želiš takvog tipa - rekao je Draymond Green koji je ubacio osam koševa uz osam skokova i šest asistencija.

Pokazujući samopouzdanje i odlučnost u cijeloj utakmici, Wiggins je skinuo pritisak sa Curryja i pružio najbolju igru ​​dosad u svojoj osmogodišnjoj karijeri. I sada je korak do prve titule u karijeri.

- Ovo je prilika za cijeli život. To je nešto za što sam naporno radio, nešto za što je tim naporno radio - kazao je 27-godišnji Kanađanin.

Kod Bostona je najefikasniji bio Jayson Tatum sa 27 poena i 10 skokova. Marcus Smart je postigao 20, a Jaylen Brown 18 koševa.

- Definitivno nismo bili toliko oštri koliko smo trebali biti tamo. Radili smo stvari koje su oni željeli od nas. Sada smo leđima naslonjeni na zid i moramo vidjeti od čega smo napravljeni - poručio je Al Horford koji je imao učinak od devet koševa i devet skokova.

Gostujući trener Ime Udoka, očekivano nije bio zadovojan.

- Treća četvrtina je pokazala kako trebamo igrati. Kad smo najbolji, lopta se jednostavno kreće. Mislim da je to pokazala treća četvrtina. Pogon i šutevi su bili su prekrasni, djelovali su, a dečki su dobivali otvorene šuteve - rekao je Udoka.

Dodajmo kako je Kerr predvodi Warriorse na 25. obljetnicu svog pobjedničkog koša u šestoj utakmici NBA finala kada su Chicago Bullsi pobijedili Utah Jazz i osvojili naslov.

