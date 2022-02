Nakon uspješno završene sezone u kojoj je Zhejiang odveo u Prvu kinesku ligu, Franko Andrijašević pauzu provodi u krugu obitelji u Rijeci. Odmor mu je i te kako bio potreban jer ga je povijesni uspjeh kluba nakon šest godina čekanja jako potrošio. U dva susreta doigravanja s prvoligašem Qingdaom Franko je zabio jedini gol, a klub mu je u doigravanju ukazao rijetku počast i promovirao ga u kapetana.

Prvi dio pauze Franko je samo odmarao u krugu obitelji, sad već neko vrijeme trenira i priprema se za ono što ga čeka u novoj sezoni.

- Treniram na Rujevici, koristim sve pogodnosti kampa i moram se zahvaliti Rijeci. Primili su me kao svog, kao nekadašnjeg kapetana, i na tome im svaka čast. Za sada radim sam u teretani i na terenu, ali nije isključeno da ću odraditi i pokoji trening s momčadi – kaže nam Franko, koji će početkom ožujka otputovati u Kinu kako bi na vrijeme obavio sve formalnosti prije nego li se priključi treninzima s klubom.

- Na žalost čeka me dvotjedna karantena, još uvijek je obavezna, ali pokušat ću trenirati u hotelu koliko budem mogao, da ipak dođem spreman za prijateljske utakmice i start sezone. Ljudi u klubu su bili jako zadovoljni mojim igrama, iznenadili su me tom ponudom da postanem kapetan u doigravanju, velika je to čast i zadovoljstvo, a na koncu je završilo na najbolji mogući način, s trakom oko ruke zabio sam gol za plasman u Prvu ligu. Ugovor me veže s klubom još dvije godine, imam dojam da oni žele nastaviti suradnju ali više ću znati kad se vratim tamo.

Do povratka u Kinu Franko aktivno trenira i prati utakmice HNL-a.

- Moram priznati da baš uživam gledati sve utakmice, liga je puno jača nego prije, jako puno kvalitetnih igrača je sada tu, i vrlo je neizvjesna borba za trofeje.

U subotu nas čeka jadranski derbi, ogled dva bivša Frankova kluba, a s obzirom na to da trenira s Rijekom, zanimalo nas je u kakvom ozračju oni čekaju gostovanje na Poljudu.

- Izgubili su derbije s Dinamom i Osijekom u gostima, to nije bilo baš dobro, ali dobili su Lokomotivu i Šibenik i popravili atmosferu uoči derbija. Nismo još pričali o Hajduku, ali nema sumnje kako će atmosfera rasti što se utakmica bude približavala, tako je bilo ranije, tako će biti i sada.

Hajduk čeka derbi u nikad boljoj atmosferi, klub je na svim razinama narastao, a pogotovo se euforija osjeća među navijačima.

- Gledao sam Hajduk i stvarno se sve podiglo, od momčadi, preko kluba, do cijelog grada, velika je euforija. I prije bi bilo euforije ali bi se brzo ugasila, ove sezone su zaredali pobjedama i imam osjećaj da se neće stišati ni ako koji put kiksaju, kao što je Dinamo kiksao protiv Lokomotive. Ranije su imali ok momčad, ali nisu joj baš previše vjerovali, sada imam osjećaj da svi u klubu i oko njega vjeruju. Momčad se jako podigla, pogotovo dovođenjem iskusnog igrača kao što je Kalinić, i sve drže u svojim rukama. Imaju još tri utakmice s Dinamom, od toga dvije na Poljudu, i u jako su dobroj situaciji – kaže Franko, koji prognozira da će ovo biti utrka u četvero, ne u dvoje:

- Neće biti utrka u dvoje sigurno, i Osijek i Rijeka će se nešto pitati. Svako svakoga može dobiti, a još je puno utakmica do kraja. Već ovog vikenda igraju se dva derbija i već bi se netko mogao odvojiti, naravno, ako oba derbija ne završe neriješenim rezultatom, što ja priželjkujem.

Franko isprva nije želio prognozirati ishode derbija, ali na pitanje na koga bi uplatio novac da mora, ipak je odgovorio:

- Oba derbija x. Tako mi se čini, a i najveća bi bila zarada, ha, ha, ha... Ako obje utakmice završe neodlučeno, produžila bi se i neizvjesnost, Iskreno, ja priželjkujem da svi ostanu u utrci do kraja i da se pitanje prvaka odluči u zadnjem kolu. To bi bilo nezaboravno.

Ni na pitanje za koga će navijati nije mu bilo baš jednostavno odgovoriti.

- Hajduk kao klub jako cijenim i poštujem jer sam u njemu odrastao, i nikad nisam slavio golove koje sam im zabio, ali s obzirom na sve što mi je Rijeka pružila i kako su me prihvatili, za njih ću i navijati. U drugom derbiju Osijeka i Dinama nemam nekih simpatija, bez obzira što sam igrao za Dinamo. Znam dosta Osijekovih igrača, tamo se odvija jedna jako lijepa priča, slažu momčad, grade stadion, rade planski iz sezone u sezonu i ne žure. Bit će to 50-50, a radi zanimljivosti prvenstva ipak bi bilo bolje da slavi Osijek.

Euforija koja vlada na Kvarneru u sezoni u kojoj je Rijeka jurišala na prvi naslov prvaka ne može se usporediti s euforijom koja vlada sada u Dalmaciji.

- U Rijeci se sve diglo na noge tek pred kraj, kad smo Dinamu pobjegli na osam bodova, a u Splitu je to počelo puno ranije i svaki dan je sve jače. Teško mi je uspoređivati onu našu momčad i ovu Hajdukovu, i atmosferu, ali ima dojam da smo mi bili uvjerljiviji dok oni pobjeđuju iako neke utakmice nisu odigrali dobro, što je i sam trener Dambrauskas kazao. Razlika je i što je onda to bila utrka u dvoje, sada će to ipak biti utrka u četvero, i zbog toga će biti neizvjesnije.

S posebnim zanimanjem Franko prati ono što se događa oko Marka Livaje. Kako na terenu, tako i van njega.

- Livaja igra sjajnu sezonu, zabio je više golova nego što ima nastupa i to treba respektirati. Mnogi upiru prstom u veliki broj golova iz penala, ali svi su ispravno dosuđeni, a penal treba i zabiti, nije to baš tako lako. Ono što se Livaji događa sanja svako dijete u Dalmaciji, svaki mladi igrač koji trenira u Hajduku. Da te svi vole, da te podržavaju, skandiraju tvoje ime, crtaju ti murale... Njega to očito puni dodatnom energijom i daje mu dodatno samopouzdanje, zbog toga i igra na tako visokom nivou – pojašnjava Franko, kome nije žao što i on nije dio HNL priče u ovoj, nikad uzbudljivoj sezoni.

Prošao sam puno toga u HNL-u, osvojio sam prvenstvo i osjećaj koji sam imao na tom putu bio je poseban. Ali sad mi je ipak draže sa strane pratiti što se događa. Opušteniji sam i više uživam. Liga se stvarno jako popravila, jača je od svih liga u okruženju, po meni je jača i od belgijske lige. Da sada počinju kvalifikacije za europska natjecanja, siguran sam da bi sva četiri kluba došla barem do faze doigravanja, ako ne i ušli u skupine.