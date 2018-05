U kampu Reala: Valdebebas je tvornica europskih šampiona...

Dok se stanovnici Madrida tek bude jedan crni Audi na sjeveru grada približava se svom cilju. Prolazi mali kružni tok pa zastaje ispred bijele rampe.

Uokolo nema ničega, tek se u daljini naziru neboderi grada. Zinedine Zidane, trener Real Madrida, prvi stiže u sportski centar kojim svakim danom prođe oko 400 ljudi, što sportaša što zaposlenika.

No oko 8.00 sati ujutro ondje još uvijek nema nikoga. Samo vrtlari pod prvim zrakama sunca kose mirisnu travu.

- Dan za danom, već dvije i pol godine od kada sam ovdje, uloženo je puno rada“, kaže Zidane spremajući se za posljednji trening uoči utakmice s Liverpoolom u finalu Lige prvaka.

- To je razlog zašto smo opet u finalu - dodaje.

'Fantastičan sportski kamp'

Automobil ostavlja na „Audijevom parkiralištu“ nasuprot rezidencije nogometaša. Prema ugovoru s tim njemačkim proizvođačem, glavnim sponzorom kluba, on i igrači na treninge moraju dolaziti u vozilima koje besplatno dobivaju na godišnje korištenje.

Zidane zatim ulazi u rezidenciju, penje se na drugi kat. Ondje su sobe košarkaša.

Prolazi dugačkim hodnikom, pored vrata gdje piše Dončić i Llull, a zatim se zaustavlja na kraju. Ondje je njegova soba. Jedino on ima dvosobni smještaj, što je naslijedio od svojih prethodnika u siječnju 2016.

Na dvostruko većem prostoru u odnosu na igrače može zahvaliti Jose Mourinhu koji je dvije godine ranije, kada je izgrađena rezidencija, inzistirao na takvom prostoru. Također je htio biti odvijen od svojih igrača čije su sobe kat niže, kažu u Real Madridu.

Među prvima koji stiže ondje je Mateo Kovačić. Parkira svoj Audi na mjesto pod brojem 23, kojeg nosi na dresu. Na stupiću je upisano i njegovo prezime.

Klub potiče igrače da dolaze u 9 sati i doručkuju ondje kako bi bili sigurni da uzimaju ispravnu hranu dva sata uoči treninga.

- Ovaj sportski kamp je fantastičan. Niti jedan klub nema ovo, nevjerojatno je - kaže 24-godišnji hrvatski reprezentativac. Ulazi u restoran i sjeda za dugački stol uz prozor, namijenjen igračima. U daljini se vide četiri poslovna nebodera u Madridu, udaljena desetak kilometara.

Foto: Privatna arhiva

Kovačić je u kolovozu 2015. stigao iz milanskog Intera s kojim nije osvojio niti jedan trofej tijekom dvije i pol godine provedene ondje.

Pobijede li, međutim, u subotu u Kijevu protiv Liverpoola to će mu biti treći naslov prvaka Europe zaredom od kada je obukao bijeli dres.

- Kada sam došao ovdje nisam niti mogao zamisliti da ću toliko puta igrati u finalu - kaže Kovačić.

- To se čini kao nešto normalno, no to doista nije normalno - naglašava.

CR stiže u Ferrariju

Njegovi suigrači također pristižu. Cristiano Ronaldo, proglašen lani najboljim nogometašem svijeta, dolazi u Ferrariju te ga ostavlja na susjednom parkiralištu.

Tog jutra je odlučio ostaviti u garaži sponzorski automobil pa sada Ferrari mora parkirati na mjesto namijenjeno drugim vozilima, također nasuprot rezidencije.

Izbor vozila kojim doći na rening je njegov hir ali čim u 11 sati počne trening sve podređuje momčadi.

- U subotu želim biti spreman, odigrati dobro i ako je moguće zabiti. No najvažnije je da pobijedimo, nije bitno tko zabije nego da ispišemo povijest - kaže. Više od 40 godina nitko nije postao prvakom Europe tri puta zaredom.

Ronaldo, s petnaest golova najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone, posebno je 'nabrušen'. Zabio je pet golova više od Mohameda Salaha iz Liverpoola a sada želi potvrditi dominaciju.

- Osobno me motivira ovo natjecanje - poručuje.

Foto: Privatna arhiva

Trening kasni pola sata jer su ondje novinari. Klub je po nalogu Uefe organizirao dan kada mediji mogu pratiti trening. Inače se on zatvara već nakon petnaest minuta.

U 11.10 sati Zidane izlazi na travnjak u pratnji pomoćnika Davida Bettonija i Hamidoua Msaidiea. Izlaze zatim i igrači.

Luka Modrić, kojem je ovo već šesta sezona, pojavljuje se među posljednjima zajedno s kapetanom Sergijom Ramosom i vratarom Keylorom Navasom. Vezni Isco Alarcón kasni pa trči kako bi se priključio grupi kojoj Zidane već daje upute.

Raspoređeni su u tri grupe. Modrić vježba s Ronaldom, Baleom, Benzemom, Marcelom Casemirom i Varanom. Petorica si dodaju loptu dok ju dvojica nastoje uhvatiti.

Kovačić je u skupini koja bi susret s Englezima trebala početi na klupi za pričuve. S njim su vezni Ceballos i Llorente, branič Vallejo, napadač Mayoral...

Kad trening počne...

U 11.30 sati svi rade zajedno ujedinjeni u velikoj grupi u kojoj neki nose ljubičaste, plave i narančaste markere. Vježbaju posjed lopte, dodavanje na prvu i presing.

- Rad se uvijek isplati. Naporno treniram kako bih igrao a sada dobivam i više minuta na utakmicama - napominje Kovačić. Zidane ga je u prvom finalu bio ostavio na tribini u Milanu a prošle sezone u Cardiffu na klupi. No u subotu bi u svom trećem finalu Lige prvaka mogao zaigrati.

- Neću vam odati prvih jedanaest. Vidjet ćete tek kada počne utakmica - kaže Zidane. U 11.40 sati zaustavlja igrače. Uzimaju predah.

Jutarnjim zrakom odjekuje njegova zviždaljka. Kovačić i Modrić u ljubičastim markerima nastoje oduzeti loptu „narančastima“.

- Trener od nas traži puno obrambrenog posla, od mene i od drugih veznih igrača. S loptom pak da igram brzo, jednostavno, da idem naprijed pun samopouzdanja kada možemo ići prema gore - objašnjava Kovačić iza kojega je ove sezone 36 utakmica.

Ponovno se čuje zvižduk. Igrači skidaju markere pa prelaze na drugu polovicu igrališta gdje su postavljeni golovi. Lopte Lige prvaka pripremljene su na travi.

U grupama po troje vježbaju kontranapade. Stoper Varane s lijeve strane ubacuje loptu, Modrić trči udesno otvarajući u sredini prostor za Kovačića.

VIDEO

Bivši ministrant tuče po golu no Keylor Navas, jedan od najvećih vjernika u momčadi, baca se nisko u desnu stranu i zaustavlja loptu.

- Još uvijek moram puno raditi kako bih bio bolji - smatra Kovačić.

Nakon tri kruga i dalje ne uspijevaju svladati reprezentativnog vratara Kostarike, no onda s oko jedanaest metara Modrić trese mrežu.

Atraktivni udarac izmamio je oduševljenje igrača te pljesak Zidana. Atmosfera je opuštena.

- Tajna je u tome da shvatiš kako funkcionira svlačionica - napominje francuski trener.

- Ja sam tijekom 18 igračkih godina vidio puno ega među igračima i trenerima. No talent nije dovoljan za uspjeh. Potrebni su rad i zajedništvo grupe. To je upravo ono što nas čini uspješnima - dodaje Zidane.

Podržavaju ga igrači i uprava. Pošlo mu je za rukom ono što nije uspjelo Mourinhu, Ancelottiju i Benitezu.

Točno u podne počinje međusoba utakmica. Modrić i Kovačić su opet u istoj grupi, drže sredinu terena „ljubičastih“. „Plavi“ međutim pobjeđuju s 2-0 zabijajući iz kontranapada.

Modrićev broj sobe je 110 jer odražava - 'desetku' dresa

Prilikom drugog pogotka Modrić je srušen, ostao je ležati te se pridigao kada se zatresla mreža njegovih suigrača. Nije mu ništa.

Igrači polako kreću prema svlačionici. Modrić se polijeva vodom iz plave plastične bočice.

Iz svlačionice se liftom mogu uputiti prema svojim sobama. Ona hrvatskog kapetana nalazi se pod brojem 110, koji odražava „desetku“ koju od prošlog ljeta nosi na dresu.

Susjedi su mu vezni Marco Asensio i napadač Karim Benzema. Malo niže niz hodnik je Kovačićeva s brojem 116 a u blizini i Ronaldova označena sa 118. Nedaleko hodnika nalazi se bazen u kojem se opuštaju.

U prizemlju je, pak, jedna radna prostorija u kojoj moraju biti posebno usredotočeni. Mali kino s crnim sjedalicama u kojima je utisnut klupski grb mjesto je gdje analiziraju protivnike.

- Liverpool nije bio među favoritima no kada pogledate utakmice koje su odigrali zaslužili su biti u finalu - kaže Modrić. Crveni su eliminirali Porta, Manchester City i Romu.

- Dobra su ekipa, imaju odličnog trenera pa nas čeka jako teška utakmica. No mi ćemo biti spremni - dodaje hrvatski vezni igrač.

Real Madrid je dvanaest puta bio prvak Europe, od čega tri puta u zadnje četiri godine. Zidane i nogometaši znaju kako se najbolje pripremiti za najvažnije utakmice. Na putu do finala izbacili su PSG, Juventus i Bayern München.

- Osjećamo se jako dobro. Nevjerojatno je da idemo po treći naslov zaredom - napominje Kovačić.

Kada je tek stigao u klub mogao se upoznati s poviješću kluba preko svojevrsnog muzeja koji se nalazi u dnevnom boravku pored kina.

Na policama su izložene brošure i knjižice s podacima o Real Madridu dok su na zidu obješene fotografije legendarnih igrača i povijesnih trenutaka.

Na njima je Alfredo Di Stefano kojeg Ronaldo nastoji izgurati s prvog mjesta po broju nastupa, golova, obožavatelja...Ondje se nalaze i kompjuteri koje igrači mogu koristiti u slobodno vrijeme.

U tom „području suživota“ (Area de convivencia), kako klub službeno zove tu prostoriju, smješten je i dio za opuštanje. Video igrice, stolni nogomet i biljarski stol mjesto su gdje igrači međusobno mogu odmjeriti snage.

Pa ipak, oni borave ondje tek kada moraju. Uoči važnih utakmica kada im je određeno okupljanje i izolacija ili kada se kasno noću vraćaju s gostovanja.

Iz Modrićeve i Kovačićeve sobe vidi se terminal madridske zračne luke Adolfo Suárez Barajas do koje vožnja traje pet minuta. U daljini se prostire grad gdje igrači zbog popularnosti ne odlaze.

Foto: Privatna arhiva

- Ljudi me svakodnevno prepoznaju na ulici, no imaju poštovanja. Sretan sam ovdje. Ritam života me podsjeća na Hrvatsku, više nego na Italiju gdje je prisutan stres - kaže Kovačić. Zatvoreno naselje u kojem on živi nalazi se sjeverno od Madrida. Do treninga mu automobilom treba petnaestak minuta. Zbog blizine svi nogometaši Real Madrida žive u jednom od tri takva naselja.

Zidane uvijek zadnji odlazi iz kampa

Na parkiralištu ispred rezidencije ostala su samo dva parkirana automobila. Jedan je Ramosov a drugi Zidanov. Kapetan i trener ostali su posljednji, u dijelu u kojem nije dopušteno ući novinarima.

U uredu Zinedine Zidana nalazi se taktika i kompletna priprema utakmice s Liverpoolom.

- Ja tehničkom smislu nisam najbolji trener no imam nešto drugo. Veliku želju i strast - ističe Zidane.

Sergio Ramos je oko 17 sati napustio sportski centar. Na parkiralištu se sada jasno vide svi brojevi. Ostao je samo jedan automobil. Zidanov. On će kao i obično posljednji otići, no prije toga mora donijeti konačnu odluku. Nekoga izbaciti s popisa.

- Boli me glava jer su svi tako dobri - kaže.

Svi igrači su mu spremni i zdravi. Čekaju let za Kijev i svi se nadaju da će zagrati protiv peterostrukog europskog prvaka. Trijumf nad Liverpoolom upisao bi ih zlatnim slovima u 116 dugu povijest kluba.

- Povezan sam sa svima, s Ronaldom, Modrićem, Asensiom...svi oni to znaju. I svi su mi važni. I onaj tko počne na klupi možda će riješiti utakmicu - napominje Zidane.

Vrate li se iz Ukrajine uzdignutih ruku imat će jednu od rijetkih prilika doći u sam centar grada. Na fontani rimske božice Cibeles, ispred gradske vijećnice, proslavit će naslov pred desecima tisuća navijača.

Mateo Kovačić vjeruje da će kapetan Ramos još jednom božici privezati klupsku zastavu oko vrata.

- Idemo po trinaesti naslov prvaka Europe - poručuje.