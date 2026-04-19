Magdeburg, aktualni europski prvak, ispao je iz njemačkog kupa od Bergischera nakon dramatičnih sedmeraca. U finalu će igrati protiv Füchse Berlina, a za treće mjesto će igrati Lemgo i Magdeburg
U Kölnu se dogodilo rukometno iznenađenje sezone! Aktualni europski prvak ispao iz kupa
Aktualni europski prvak Magdeburg doživio je šok u subotu u polufinalu njemačkog rukometnog kupa. Izgubio je od Bergischera, kluba koji se bori za ostanak u Bundesligi, nakon lošijeg izvođenja sedmeraca. U krcatoj Lanxess Areni u Kölnu je 20 tisuća gledatelja moglo svjedočiti pravoj rukometnoj ljepotici.
Nakon regularnih 60 minuta susreta rezultat je glasio 22-22. U produžetku je pred sami kraj izjednačio Magdeburg i susret je otišao u dramatično raspucavanje sa sedam metara. U sedmercima je Bergischer zabio tri, a Magdeburg dva gola. Hrvatski reprezentativni golman Matej Mandić ušao je na desetak sekundi u igru za europskog prvaka i primio jedan gol.
Za Bergischer je briljirao Noah Beyer sa sedam golova iz isto toliko pokušaja; kod Magdeburga je s osam golova najefikasniji bio Felix Claar. Sergey Ferrer je za Magdeburg skupio 14, a Christopher Rudeck kod drugoligaša 10 obrana.
U finalu igrat će Füchse Berlin i Bergischer u nedjelju u 15.45 sati, a isti dan od 12.45 sati za treće mjesto borit će se Magdeburg i Lemgo. Berlin je u drugom polufinalu dobio Lemgo 39-36.
Magdeburg je trenutačno vodeća momčad Bundeslige i šest kola prije kraja imaju sedam bodova više od drugog Flensburga. U Ligi prvaka su izravno izborili četvrtfinale i 29. travnja te 7. svibnja igrat će dvomeč protiv mađarskog Pick Szegeda u kojem su naši reprezentativci Mario Šoštarić i Marin Jelenić. Bergischer se bori za ostanak u Bundesligi; imaju 15 bodova nakon 28 kola. Wetzlar, koji je na 17. mjestu i prvoj relegacijskoj poziciji, ima četiri boda manje.
