U lipnju je saznala da ima rak dojke. Sad će matični klub predvoditi protiv Podravke

Početkom lipnja napipala sam kvržicu veličine graška ispod dojke i pomislila da bi bilo dobro da odem na pregled. Nakon ultrazvuka i mamografije, iz bolnice su me zvali da dođem...

Nazabijala se golova s lijevog krila u 23 godine velike karijere, tijekom koje je s Norveškom osvojila 17 medalja s velikih natjecanja, ali ova četiri proteklog vikenda bila su najposebnija dosad za Camille Herrem (38). Tri mjeseca od rezultata pretraga i saznanja koje bi svakom zaledila krv u žilama, legendarna Norvežanka vratila se na rukometni teren. Karcinom je bio opak, no opaka je volja i snaga ove majke dvojice dječaka, koja je ljeto provela na kemoterapijama. Pet dana nakon četvrtog kruga, u prvom kolu norveškog prvenstva u dresu Sole opet je poletjela odigravši 60 minuta u komadu. E, to treba moći. Kosa je možda na neko vrijeme nestala, ali klasa je ostala.

Foto: Profimedia

- Bilo je pregršt emocija, dolazeći u dvoranu bez kose... Dosadašnji rezultati pretraga nisu pokazali nikakvo pogoršanje. Liječnici su mi rekli da slušam tijelo i igrat ću dok mi tijelo bude dopuštalo. Nisam mislila prije dva i pol mjeseca da ću biti u stanju igrati, stoga je ovo nešto nevjerojatno i za moju psihu. Osjećala sam veliku ljubav svih Norvežana, ljudi iz rukometnog svijeta. Okružila sam se ljudima koji su mi davali snagu - rekla je Herrem.

Uz mamine velike dečke, najveći oslonac bio je suprug Steffen Stegavik, trener Sole. Kaže, odluku o povratku donijeli su jutro na dan utakmice.

- U lipnju nismo ni pomišljali da ima ikakve šanse za ovakav povratak u tri mjeseca. Razgovarali smo o veljači, ali stvari su nakon tretmana išle nabolje - rekao je Stegavik.

Foto: Axel Heimken/DPA

Borba s karcinomom nije gotova jer će Herrem nastaviti s kemoterapijama, u blažem obliku. Dotad će dvostruka olimpijska pobjednica, koja se prošlog prosinca nakon europskog zlata oprostila od reprezentacije, ispuniti jedan djevojački san kad je prije 2002. godine u Soli krenula u profesionalni rukomet. Matični će klub u subotu u Koprivnici protiv Podravke povesti u prvom nastupu Ligi prvakinja, u kojoj je Herrem 2017. igrala finale s Vardarom i tad se vratila kući. Viceprvakinje Norveške naknadno su ušle u Ligu prvakinja, nakon što je EHF eliminirao njemački Ludwigsburg zbog financijskih problema.

- Igrati s matičnim klubom u Ligi prvakinja zaista je ostvarenje sna.