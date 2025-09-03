Obavijesti

LEGENDARNA NORVEŽANKA

U lipnju je saznala da ima rak dojke. Sad će matični klub predvoditi protiv Podravke

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: DPA/Profimedia

Pet dana nakon četvrtog kruga kemoterapije, u prvom kolu norveškog prvenstva u dresu Sole opet je poletjela odigravši 60 minuta u komadu. E, to treba moći. Kosa je možda na neko vrijeme nestala, ali klasa je ostala

Početkom lipnja napipala sam kvržicu veličine graška ispod dojke i pomislila da bi bilo dobro da odem na pregled. Nakon ultrazvuka i mamografije, iz bolnice su me zvali da dođem...

Nazabijala se golova s lijevog krila u 23 godine velike karijere, tijekom koje je s Norveškom osvojila 17 medalja s velikih natjecanja, ali ova četiri proteklog vikenda bila su najposebnija dosad za Camille Herrem (38). Tri mjeseca od rezultata pretraga i saznanja koje bi svakom zaledila krv u žilama, legendarna Norvežanka vratila se na rukometni teren. Karcinom je bio opak, no opaka je volja i snaga ove majke dvojice dječaka, koja je ljeto provela na kemoterapijama. Pet dana nakon četvrtog kruga, u prvom kolu norveškog prvenstva u dresu Sole opet je poletjela odigravši 60 minuta u komadu. E, to treba moći. Kosa je možda na neko vrijeme nestala, ali klasa je ostala.

Oslo 20250831. Solas Camilla Herrem during the elite series handball match between Oppsal and Sola in Oppsal Arena. Photo: Fredrik Varfjell / NTB This text is auto translated
Foto: Profimedia

- Bilo je pregršt emocija, dolazeći u dvoranu bez kose... Dosadašnji rezultati pretraga nisu pokazali nikakvo pogoršanje. Liječnici su mi rekli da slušam tijelo i igrat ću dok mi tijelo bude dopuštalo. Nisam mislila prije dva i pol mjeseca da ću biti u stanju igrati, stoga je ovo nešto nevjerojatno i za moju psihu. Osjećala sam veliku ljubav svih Norvežana, ljudi iz rukometnog svijeta. Okružila sam se ljudima koji su mi davali snagu - rekla je Herrem.

Uz mamine velike dečke, najveći oslonac bio je suprug Steffen Stegavik, trener Sole. Kaže, odluku o povratku donijeli su jutro na dan utakmice. 

- U lipnju nismo ni pomišljali da ima ikakve šanse za ovakav povratak u tri mjeseca. Razgovarali smo o veljači, ali stvari su nakon tretmana išle nabolje - rekao je Stegavik.

Hamburg: Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene, Norveška uvjerljivo pobijedila Nizozemsku
Foto: Axel Heimken/DPA

Borba s karcinomom nije gotova jer će Herrem nastaviti s kemoterapijama, u blažem obliku. Dotad će dvostruka olimpijska pobjednica, koja se prošlog prosinca nakon europskog zlata oprostila od reprezentacije, ispuniti jedan djevojački san kad je prije 2002. godine u Soli krenula u profesionalni rukomet. Matični će klub u subotu u Koprivnici protiv Podravke povesti u prvom nastupu Ligi prvakinja, u kojoj je Herrem 2017. igrala finale s Vardarom i tad se vratila kući. Viceprvakinje Norveške naknadno su ušle u Ligu prvakinja, nakon što je EHF eliminirao njemački Ludwigsburg zbog financijskih problema.

- Igrati s matičnim klubom u Ligi prvakinja zaista je ostvarenje sna.

OSTALO

