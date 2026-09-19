Kao dijete sam slomila čeljust pa su me upisali na judo da očvrsnem. Završila sam fizioterapiju i nakon sportske karijere bavit ću se time, kaže nam ponajbolja hrvatska judašica Petrunjela Pavić
PETRUNJELA PAVIĆ ZA 24SATA PLUS+
'U lovu na Olimpijske igre neće me omesti niti astma. Barbara Matić mi je kao mentorica...'
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Kada u judu osvojite Grand Slam turnir, to znači da ste spremni za najveće stvari. A kakav golem uspjeh je napravla Dubrovčanka Petrunjela Pavić (25), dokazuje podatak da je postala tek peta Hrvatica kojoj je to pošlo za rukom!
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