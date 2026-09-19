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PETRUNJELA PAVIĆ ZA 24SATA PLUS+

'U lovu na Olimpijske igre neće me omesti niti astma. Barbara Matić mi je kao mentorica...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
'U lovu na Olimpijske igre neće me omesti niti astma. Barbara Matić mi je kao mentorica...'
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Komentari 0
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