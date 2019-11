'U Madrid sam došao otvoriti restoran pa završio na tenisu'

Dontaye Draper (35), bivši hrvatski košarkaški reprezentativac s američkom putovnicom, došao je iz Los Angelesa u Madrid te nije htio propustiti Davis Cup susret Hrvatske i Rusije. Došao je na poziv hrvatskih prijatelja te sjedio u skupini hrvatskih navijača. Dok su oni limenom glazbom i povicima bodrio tenisače, Draper ih je pokušavao nadglasati u razgovoru za 24sata na tribini Čarobne kutije, dvorane na jugu grada.

- U Madridu sam jer namjeravam otvoriti restoran pa ovih dana imam sastanke ovdje. Prije godinu dana sam počeo raditi na tome, zasad se sve odvija dobro. Bit će to restoran-klub. S obzirom da sam ovdje, moji hrvatski prijatelji su mi rekli za teniske mečeve te me pozvali. Nisam znao da se igra tenis. No iskoristio sam priliku da pogledam Hrvatsku.

Kakav je dojam?

- Nadam se da će Hrvatska na kraju i proći. Vidjet ćemo. Uživam u mečevima. I inače ponekad gledam tenis. Bit ću i na susretu protiv Španjolske.

Nekadašnji član Cedevite još prošle godine završio karijeru.

- Bio sam u Betisu iz Seville tri mjeseca i onda sam prestao igrati. Osjetio sam da je vrijeme da stanem, tijelo mi je tako reklo. Sada živim u Los Angelesu.

Namjeravate li doći u Hrvatsku?

- Naravno, na ljeto planiram doći na odmor. Imam puno prijatelja u Hrvatskoj. Možda i tamo otvorim restoran. U kontaktu sam s grupom ljudi pa ćemo vidjeti.

Didija, tako kaže, nećemo gledati u košarci u nekoj drugoj funkciji, ali kako komentira situaciju u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji?

- Nisam sada dovoljno upoznat sa situacijom, no znam da hrvatska ima odlične mlade i talentirane igrače, pa sam uvjeren da će opet imati dobru momčad.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pratite li Real Madrid za koji ste igrali?

- Pratim, ide im dobro. Imam prijatelje ondje, čujem se s njima pa znam što se događa. Pratim i nogomet, Real Madrid, u kontaktu sam s cjelokupnim klubom.

Jeste li imali nedavno priliku razgovarati s Lukom Modrićem?

- U posljednje vrijeme nisam, no on je sjajan momak.

Dok je živio u Hrvatskoj, često se družio sa Sammirom, njih dvojica bili su poznati tandem u zagrebačkim klubovima.

- Zabavljao sam se igrajući košarku i gledajući prekrasne Hrvatice. Sammir je sjajan dečko, baš smo se dobro zabavljali. Čujemo se putem društvenih mreža. Znali smo se družiti i dok smo obojica igrali u Madridu - kaže Draper.

O njegovim izlascima sa Sammirom kružile su legende, čak i da su unajmljivali kuću u Dubravi u kojoj su se po cijele noći “družili” s djevojkama.

- Haha, bolesna priča! Zvuči odlično, ali nije istina...