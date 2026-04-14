NAPAD ILI OBRANA

U Madridu svi očekuju jedno: Barca juriša, Atletico 'gradi zid' ispred gola i vreba iz kontre...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona na rubu ispadanja iz Lige prvaka! Poraz 2-0 od Atlética tjera Flicka na ofenzivu, dok Simeone gradi čeličnu obranu. Mogu li Katalonci, predvođeni Yamalom, do preokreta?

Barcelona na stadionu Metropolitano, u 21 sat, ima velik posao. Nakon poraza 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Camp Nou, momčad Hansija Flicka suočena je s teškim zadatkom protiv Atlética Diega Simeonea, majstora taktičke discipline i čuvanja rezultata. Povijest, statistika i forma na strani su Madriđana, no Katalonci se uzdaju u svoj napadački potencijal i vjeruju u "remontadu", odnosno preokret.

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Sudar filozofija: Flickov totalni napad protiv Simeoneove tvrđave

Očekuje se da će Hansi Flick postaviti izrazito ofenzivnu momčad, svjestan da mora loviti dva gola zaostatka. Njemački trener zahtijeva hrabrost i vjeruje da njegova momčad posjeduje kvalitetu za preokret.

​- Moguće je vratiti se, zašto ne? Igramo protiv vrlo jake momčadi Atlética, pa će nam trebati vrlo snažna izvedba. Moramo iskoristiti sve prilike koje dobijemo jer je to bila razlika između nas i njih u prošloj utakmici - poručio je Flick.

Simeone, s druge strane, neće odstupiti od svoje filozofije. Jasno je dao do znanja da je Liga prvaka prioritet odmorivši ključne igrače poput Griezmanna, Juliána Álvareza i Marcosa Llorentea u prvenstvenoj utakmici. Očekuje se da će Atlético prepustiti posjed, disciplinirano se braniti i prijetiti iz kontranapada, gdje je Álvarez posebno opasan. Argentinac je sudjelovao u 20 golova u svojih posljednjih 18 nastupa u Ligi prvaka, napisali su vodeći španjolski mediji u svojim analizama.

O Simeonovoj filozofiji već dugo traju priče na internetu. Tako je i korisnik na Tik Toku The Thao 247 napravio video kako Simeone sa svojim igračima zida cigleni zid ispred svog gola. Mnogi navijači protive se tako obrambenoj taktici i prozivaju trenera Atletica.

LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Izostanci kroje sastave, Flick prisiljen na improvizaciju

Najveći udarac za Barcelonu je suspenzija mladog stopera Paua Cubarsíja, čije je isključenje u prvom susretu prelomilo susret. Zbog toga je Flick na treninzima isprobavao nove obrambene varijante, uključujući prebacivanje Julesa Koundéa na poziciju stopera i Ronalda Araúja na desni bok. Uz Cubarsíja, nedostaje i ozlijeđeni Raphinha, dok su nastupi ključnih veznjaka Frenkieja de Jonga i Pedrija pod upitnikom zbog problema s kondicijom.

U napadu je siguran jedino Lamine Yamal, od kojeg navijači najviše očekuju.

​- Obećavamo da ćemo se, ako ispadnemo, boriti do samog kraja. Dat ćemo sve za ovaj grb. Nije gotovo. Vrlo je moguće vratiti se, i zato smo ovdje - izjavio je mladi napadač.

Uz njega, za mjesto u napadu konkuriraju Marcus Rashford, Robert Lewandowski i Ferran Torres, a tu je i Dani Olmo. Flick mora pronaći pravu ravnotežu između napadačke sile i obrambene stabilnosti, jer bi rano primljeni gol vjerojatno značio i kraj europskog sna, pišu Španjolci.

