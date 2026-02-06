Uputili smo se u Mrkopalj pa dalje na Vrbovsku poljanu, gdje snijega ima i do Uskrsa. Kako se trči na skijama, učila su nas braća Marijan i Ferdinand Petrović, prvi treneri Jakova Faka i brojnih drugih talenata
PREDSTAVLJAMO VAM SPORTOVE ZOI 2026. PLUS+
U Mrkoplju, hrvatskoj kolijevci skijanja, učili smo skijaško trčanje. Lako je samo na TV-u
Hrvatska na Zimske olimpijske igre u Milano i Cortinu d'Ampezzo, koje počinju u petak, šalje tri predstavnika u skijaškom trčanju i tri u biatlonu, svi su Gorani, dečki i cure iz kraja koji je dosad već dao puno olimpijaca. Hrvatske boje u biatlonu branit će Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković, u skijaškom trčanju pak Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender. Hrvatska će prvi put u povijesti imati troje biatlonaca na jednim Igrama. Na treće ZOI ide i skijašica Leona Popović.
