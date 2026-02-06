U Mrkoplju, hrvatskoj kolijevci skijanja, učili smo skijaško trčanje. Lako je samo na TV-u

Hrvatska na Zimske olimpijske igre u Milano i Cortinu d'Ampezzo, koje počinju u petak, šalje tri predstavnika u skijaškom trčanju i tri u biatlonu, svi su Gorani, dečki i cure iz kraja koji je dosad već dao puno olimpijaca. Hrvatske boje u biatlonu branit će Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković, u skijaškom trčanju pak Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender. Hrvatska će prvi put u povijesti imati troje biatlonaca na jednim Igrama. Na treće ZOI ide i skijašica Leona Popović.

