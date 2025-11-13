Obavijesti

U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...
Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

HRVATSKA U21 - LITVA U21 4-0 Utakmica u Velikoj Gorici neodoljivo je podsjetila na onu Dinama i Spartaka Trnave koja se prije sedam godina odigrala na Maksimiru po gustoj magli

Već na putu prema gradskom stadionu u Velikoj Gorici vidjelo se kako je cijelo Turopolje prekrila gusta magla. Nije to bio nimalo neobičan prizor, jer je stadion hrvatskog prvoligaša posebno pogodan za takve uvjete. Kako je utakmica odmicala, sve je više podsjećala na povijesni susret Dinama i Spartaka iz Trnave, kada su Modri prekinuli post koji je trajao 49 godina i izborili europsko proljeće.

