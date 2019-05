U Noćnoj mori igrao sa Ševom, a sada uhvaćen u krađi odjeće

Zvali su ga 'Crv'. Dvaput je bio najbolji obrambeni igrač godine, sedam godina zaredom bio je najbolji skakač NBA lige, a osvojio je čak pet naslova. Djetinjstvo mu je bilo teško, zamalo je počinio samoubojstvo, a onda je postao - zločesti dečko. Mnoštvo različitih boja kose, čudne modne kombinacije, veza s Madonnom, brak s Carmen Electrom i prijateljstvo sa sjevernokorejskim diktatorom. Kao i posjet 'Noćnoj mori' Željka Malnara. Sve je to obilježilo život Dennisa Rodmana (57) koji je optužen za navodno sudjelovanje u krađi u utorak.

Usred bijela dana, malo iza podne i pol, Rodman je s dvije žene i jednim muškarcem ušao u trgovinu, a jedna od žena iz njegovog društva počela je u svoju torbu spremati robu, a legendarni košarkaš izveo je diverziju. Vlasnik trgovine rekao je za američke medije da je društvo zaudaralo po alkoholu, a TMZ je objavio snimku cijelog incidenta.

Ima 46 braće i sestara?!

Dennis Rodman rođen je u Trentonu, glavnom gradu savezne države New Jersey. Otac mu je bio Philander Rodman Jr., vojnik koji se borio u Vijetnamskom ratu, a napustio je Dennisa još dok je bio mali te osnovao obitelj na Filipinima. Philander tvrdi da Dennis ima oko 26 do 28 polubraće i polusestara preko njega, no sam Dennis je rekao kako je najstariji od čak 47 djece u obitelji.

Nakon što ga je otac napustio, majka Shirley radila je po četiri posla, a svog oca nikada nije cijenio. U svojoj biografiji 1997. godine izjavio je:

- Nisam vidio svog oca preko 30 godina, zbog čega da žalim? Gledam to ovako: neki čovjek donio me u ovaj svijet. To ne znači da imam oca.

Bio je iznimno vezan za majku, no prema nekim pričama, ona je više od Dennisa voljela svoje kćeri. Posvetila se njima maksimalno, a one su u početku bile puno talentiranije za sport od njega. U prvom srednje Rodman je bio visok tek 168 centimetara, a u košarkaškoj momčadi uglavnom je bio zakovan za klupu. Jedva je zabijao i polaganja, a kamoli nešto drugo. Ista priča bila je i s američkim nogometom, a sve te odbijenice uništile su ga. Nakon završetka škole radio je kao noćni čuvar pa je odjednom narastao i opet se odlučio uhvatiti košarke.

Na prvom je sveučilištu dominirao sa 17,6 poena i 13 skokova, no imao je problema s akademskim obvezama, pa je izletio s faksa. Ipak, prebacio se na drugi koledž, nastavio dominirati i na kampu uoči NBA drafta zadivio Pistonse koji su ga odabrali. U to vrijeme sprijateljio se i s Bryneom Richom koji je poput njega bio malo drukčiji. Introvertirani Rich jedva da je imao kontakta s ljudima otkad je u lovačkoj nezgodi slučajno upucao svog najboljeg prijatelja, a Rodman je neko vrijeme i živio s Bryneovom obitelji. Iako je bio tamnoput pa im je to zasmetalo, uspjeli su ga prihvatiti zbog toga što je njihovog sina izvukao iz njegove 'ljušture'. Ipak, od 2013. prestao je komunicirati s obitelji Rich, iz razloga nepoznatih njima.

Karijeru počeo s klupe

Rodman se odlično uklopio u momčad Pistonsa koja je 80-ih i 90-ih imala genijalan nadimak - 'Bad Boys'. Zločesti dečki iz grada motora dominirali su tvrdom, ponekad i prljavom igrom te fantastičnom obranom. 'Crv' je bio idealan za to! Već je tu krenuo upadati u svađe, a odmah se u početcima namjerio na velikog Larryja Birda, jednog od najboljih krila svih vremena:

- Bird je precijenjen u puno toga. Toliko publiciteta dobiva jer je bijelac. Nikad ne čujete da je crni igrač najbolji - rekao je Rodman, a podržao ga je i njegov suigrač, jedan od najboljih razigravača svih vremena Isiah Thomas.

Ranih devedesetih odlaskom Ricka Mahorna dobio je startnu ulogu u Pistonsima i dominirao. Nitko nije htio da ga čuva Rodman. Baš nitko. Smatralo se da je mogao zatvoriti svakog igrača na terenu, bio on centar ili razigravač. No ubrzo je krenuo i njegov pad. Trener Chuck Daly kojeg je smatrao ocem napustio je klupu, rastao se s Annie Bakes, majkom njegove kćeri Alexis, a Pistonsi su propustili doigravanje.

U jednoj noći u veljači 1993. pronađen je u svom automobilu s napunjenom puškom. Skoro se ubio, no u svojoj biografiji kasnije otkrio je da je to bila noć u kojoj je zapravo otkrio sebe:

- Umjesto samoubojstva odlučio sam ubiti nametnika koji je vodio Dennisa Rodmana tamo gdje on ne želi. Tad sam odlučio: Živjet ću na svoj način i biti sretan.' U tom trenutku preokrenuo sam svoj život i ubio osobu koja nisam htio biti - napisao je.

Šou-program u Spursima; 'Jordan? On je sjever, a ja jug'

Ubrzo je zatražio razmjenu iz Pistonsa, stigao u Spurse, a tamo je krenuo njegov šou. Obrijao je kosu i pobojao je u plavo, a često je i mijenjao boju u crvenu, ljubičastu i slično. Tokom sezone upadao je u konflikte s velikim igračima poput Johna Stocktona, nije htio napustiti parket nakon što je isključen, a tada je imao i aferu s Madonnom.

Jedini s kim je bio dobar? Rezervni centar Jack Haley kojeg je odveo u gay bar, a Haley na to nije bio pretjerano šokiran. To je Rodman cijenio...

Ubrzo je upao u svađu s upravom Spursa pa je razmijenjen u Bullse. Stigao je pored Michaela Jordana i Scottieja Pippena, no ni s njima nije bio previše udobro! Nevjerojatno...

- Na terenu, ja i Michael smo smireni i možemo pričati. No u našim životima on ide na sjever, a ja na jug. Suprotni smjerovi. Pippen je u sredini, on je poput ekvatora - rekao je Rodman.

Nastavio je puniti retke u medijima. I fantastičnim igrama, obranom i skakanjem, ali još više skandalima pa je tako glavom udario suca Teda Bernhardta u ožujku 1996. godine. Kamermana je pogodio nogom u međunožje. Dvije godine kasnije učinio je nevjerojatan potez - usred doigravanja, točnije u velikom finalu uoči četvrte utakmice otišao je hrvati s Hulkom Hoganom. Ipak, Bullsi su i tada osvojili prsten, Rodman je fantastično branio ponajbolju 'četvorku' svih vremena Karla Malonea, a to je bio posljednji njegov prsten. Peti. I treći zaredom u Bullsima. Tada je s njim igrao i Toni Kukoč.

Tada je opet u centru pažnje bila i Madonna. Tvrdio je da ona želi dijete s njim, a na promociju svoje autobiografije došao je u vjenčanici. Uz to, nadodao je kako je biseksualan i kako se želi vjenčati sam sa sobom.

Kraj NBA karijere proveo je u Lakersima i Mavericksima, no tamo se nije proslavio. Igrao je u nižim američkim ligama, zaigrao i u Finskoj, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Problemi i afere u privatnom životu

Dvijetisućitih imao je problema s alkoholom, no problema sa zakonom imao je i ranije. Još dok je igrao u NBA ligi, 1999. godine, žena mu je bila prelijepa Carmen Electra. Upoznala ga je nedugo nakon što joj je majka preminula u jako teškom razdoblju svog života:

- Bila sam na rubu samouništenja. Sjećam se da je bilo jako zabavno upoznati Dennisa. Živio je za tulume i izlaske. Odisao je životom - prisjetila se Carmen. Dodala je kako je tada počela piti, a ljudi bliski njoj nisu mogli shvatiti zašto ga voli.

- Imao je lošu reputaciju, a ja sam u njemu vidjela nježnog diva punog boli. Naša veza bila je vrlo strastvena. Kad nam je bilo dobro, bilo je prekrasno. Kad je bilo loše, onda je bilo grozno - ispričala je.

Tako je i bilo. Policija je nerijetko znala posjetiti njihovu kuću zbog remećenja javnog reda i mira. Nakon rastave, koja je došla nakon godinu dana braka, nastavio je s problemima. Vožnja bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola, a u jednoj godini policija mu je zbog glasnih zabava na kuću došla preko 70 puta! Navodno je napao i svoju tadašnju zaručnicu, opet je nerijetko imao problema s vožnjom u svakakvim stanjima, a kazni se i policiji i NBA ligi naplaćao toliko da je i Goran Ivanišević sa svojim plaćanjem za uvrede sucima za njega bio prava mala beba.

Skokovi ne završe dobro

Na pitanje o tome koji mu je bio najdraži skok u životu, odgovorio je - nesportski:

- Skok s Madonne na Carmen Electru. Taj mi je bio omiljen - sa smiješkom je rekao Dennis.

Puno više od trivijalnosti kao što je košarka Britance je zanimalo kakav je osjećaj kad - slomiš penis. A tu dobri stari Dennis ima barem jednako iskustva kao s košarkaškog terena.

- Bili smo na nekakvom krstarenju, cijeli dan sam pio, pio, pio, partijao, partijao, partijao... Sunce je upeklo, i dalje smo pili, tako da sam navečer bio pijan 'kao majka'. U jednom trenutku završio sam s djevojkom u jednoj od kabina, na velikom krevetu, i prilično je uživala u seksu. U jednom trenutku je odlučila otići na drugi kraj sobe, zaletjela se i skočila na mene - pričao je Rodman.

Točnije, skočila je na njegovu muškost. A to se baš i nije pokazalo najboljom idejom.- Krv je počela šikljati na sve strane, cura se uspaničila i počela vikati: 'O moj Bože, ubila sam ga, mrtav je, ubila sam ga!' Samo sam je pogledao i rekao: 'Nisi, dušo, samo si mi slomila penis' - prisjetio se Rodman.

Seks na radiju

Jednu od zanimljivijih situacija priredio je 2010. godine kada je u eteru radijskog programa vodio ljubav s djevojkom.

- Dobro jutro Dennise, kako si, što se to događa kod tebe? - odmah je voditelj shvatio da je legenda nekako pretjerano živahna u rano jutro.

- Eh, bolje da ne znaš što se događa. Pitajte nju što se događa - nasmijao se Rodman dok se u pozadini čuo ženski glas.

Zbunjeni voditelj još je nekoliko puta pokušao pokrenuti normalan razgovor, no svaki put prekinulo ga je hihotanje djevojke u pozadini i smijeh vjerojatno najboljeg skakača u povijesti NBA lige.

- Oprostite zbog ovoga, ali čini mi se da je ona pronašla nekakvu lizalicu - 'umirio' je Dennis voditelja.

- Očito je bio pijan i ne sjeća se što se dogodilo tog jutra. Želi se zbog svog ponašanja ispričati obitelji, prijateljima i obožavateljima - stoji u priopćenju koje je Rodmanov predstavnik za medije već sljedećeg dana objavio u medijima.

Prijatelj s Kim Jong-unom

Još 2013. godine sprijateljio se sa sjevernokorejskim vođom, a iako ga svijet ne doživljava kao baš najbolju osobu, Rodman je u njemu vidio samo dobro:

- On je vjerojatno luđak, ali ja to ne vidim - rekao je Rodman i dodao kako ga je, kad je prvi put došao u Sjevernu Koreju, Kim odmah upitao može li mu vjerovati.

- On vam je kao dijete. Ja ne sudim ljude po njihovom porijeklu, boji kože...svi smo ljudska bića. Svaki put kad odem tamo vidim koliko je toga Kim napravio za ljude - rekao je tad.

Trudio se promovirati mir između Sjeverne Koreje i SAD-a, no uspio je jednom prilikom naljutiti i velikog vođu.

- Gubio je svijest, povraćao u hodnicima i sobi te urinirao gdje god je stigao. Nijednoga gosta se dosad nismo ovako sramili - kaže osoblje hotela u Pyongyangu u Sjevernoj Koreji. Toliko je razočarao Kima da ga strogi sjevernokorejski vođa više ne želi vidjeti u državi dok ne prestane piti. Piti je počeo već na aerodromu. S Kim Jong-unom nazdravljao je votkom.

- Ponašao se kao životinja. Vođa se uzrujao jer takav barbarizam baca loše svjetlo i na njega - rekli su zaposlenici hotela. Rodman se, čim se vratio u SAD, prijavio u kliniku za odvikavanje. Obećao je da će biti potpuno trijezan kad se peti put vrati u Pyongyang.

Posjeta 'Noćnoj mori'

U Zagreb je došao 2003. godine samo kako bi gostovao u emisiji ‘Noćna mora’. U zračnoj luci Pleso dočekala ga je Malnarova ekipa s puškama u rukama.

Rodmanu je prijatelj pokazao emisiju, a košarkaš je rekao da bi u njoj želio gostovati. Najavljeno je i ostvario.

Pred jutro je došao u emisiju. Prvo mu se na engleskom obratio Željko Malnar te ga pitao je li uopće čuo za Hrvatsku i kako mu je bilo u Zagrebu u noćnom životu.

- O Hrvatskoj mi je pričao Toni Kukoč, dok smo zajedno igrali u Chicagu. A ovdje mi je dobro, zabavljam se. Djevojke su vrlo sretne i lijepe - odgovorio je Rodman, a Željko Malnar dodao da mora otići do Splita i Omiša jer su i ondje cure jako lijepe.

U tom trenutku Malnar je vođenje emisije prepustio Braci Ciganu, no upozorio ga je da prvo izvadi zube. Ovaj je to i napravio, a Rodman ga je u nevjerici gledao. Braco mu je onda na ‘engleskom jeziku’ pokušao objasniti o porodici.

- Slušaj me, mi familija. Tu mader, mi mader - tu sisters. Tu fader i maj fader - brader. Samo kaj si ti u Ameriki, a ja u Hrvatskoj - borio se Braco, nakon čega je pitao Rodmana je li pjevačica Madonna osjećajna.

- Da. Ma-do-na - Soul voman ili ku... voman. Nema duše?

- Sad je vrlo sretna, ima djecu. S njom sam bio prije nekoliko godina - odgovorio je Rodman.

Smijao se košarkaš kad je Braco objašnjavao da njegova pitanja nisu idiotska, a onda mu je Malnar najavio da će u studiju igrati košarku ‘samo 30 sekundi protiv mojeg ministra obrane’.

- To je onaj mali? - u šoku je pitao Rodman.

I ubrzo je u studio ušao Ševa, otprilike iste visine kao Rodman, ali dok je sjedio na stolici. Kad se ustao, Ševa mu je bio do struka. No ministar obrane je svoj prvi šut pogodio, za razliku od Rodmana koji je promašio. Amerikanac je vidno u nevjerici očekivao da je gostovanje gotovo, već se i rukovao s Malnarom te pozdravio, ali uslijedile su plesne točke, a Laki je i zapjevao.

'Košarku nisam igrao zbog novca'

Rodman je 2011. godine završio u košarkaškoj Kući slavnih, gdje mu je i mjesto.

Pojavio se na ceremoniji u svjetlucavom sivom odijelu, s pernatim šeširom i velikim bijelim sunčanim naočalama. No, prije no što je stao za govornicu, ipak se preodjenuo u pristojnije izdanje, a tijekom samog govora je bio vrlo emotivan. S knedlom u grlu je pričao kako nije bio dobar suprug i otac i kako je imao vrlo loš odnos s majkom...

- Nisam igrao košarku zbog novca. Nisam igrao košarku kako bih postao slavan. Ovo što vidite ovdje je više iluzija da volim biti individualac koji je pun šarenila - rekao je. Zahvalio se tada i trenerima Philu Jacksonu i Chucku Dalyju, vlasniku Los Angeles Lakersa Jerryju Bussu te ranije spomenutoj obitelji Rich.