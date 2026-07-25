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POČIVAO U MIRU

U prometnoj nesreći poginuo je bivši igrač Istre i nekadašnji malijski reprezentativac Traore

Piše 24sata,
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U prometnoj nesreći poginuo je bivši igrač Istre i nekadašnji malijski reprezentativac Traore
Foto: Saša Miljević/PIXSELL
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Šok za nogometni svijet! Bivši igrač Istre i reprezentativac Malija Kalilou Traoré poginuo je u 38. godini u prometnoj nesreći. U Puli ga pamte kao ključnog čovjeka povratka Istre među HNL elitu

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Tužna vijest pogodila je nogometni svijet. Kalilou Traoré, bivši reprezentativac Malija i nekadašnji veznjak Istre, poginuo je u prometnoj nesreći u petak, 24. srpnja, u 38. godini života, objavili su mediji iz Malija.

Njegov odlazak posebno je pogodio nogometnu javnost u Puli, gdje je Traoré proveo dio svoje karijere i ostavio upečatljiv trag. Riječ je o veznom igraču koji je za reprezentaciju Malija odigrao 17 utakmica i jednom se upisao među strijelce, a bio je i član momčadi koja je 2013. godine osvojila brončanu medalju na Afričkom kupu nacija.

Traoré je hrvatskim ljubiteljima nogometa najpoznatiji po nastupima za Istru 1961, čiji je dres nosio između 2008. i 2010. godine. Najbolje razdoblje u pulskom klubu imao je tijekom sezone 2008./09., kada je s devet pogodaka završio kao najbolji strijelac momčadi te imao važnu ulogu u sezoni u kojoj su Puljani izborili povratak u najviši razred hrvatskog nogometa.

Rijeka: 1. HNL, 2. kolo, NK Istra 1961 - NK Lokomotiva
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

U dresu Istre upisao je ukupno 52 prvenstvena nastupa i postigao 14 golova. Ostao je zapamćen kao snažan i neumoran veznjak koji je puno radio za momčad, a uz fizičku moć krasila ga je i sposobnost ulaska u završnicu te postizanja pogodaka.

Nakon odlaska iz Hrvatske Traoré je karijeru nastavio u Danskoj, gdje je branio boje Odensea, a potom je napravio korak prema francuskom nogometu i 2012. godine potpisao za Sochaux. U tom je klubu završio profesionalnu karijeru 2014. godine.

Zagreb: 1. HNL, 1. kolo, NK Dinamo - NK Istra 1961
Foto: Igor Kralj/24sata

Traoréova prerana smrt ostavila je veliku prazninu među onima koji su ga poznavali i pratili njegovu karijeru. U Puli će ostati zapamćen kao jedan od igrača koji su bili dio važnog razdoblja u povijesti Istre 1961 i momčadi koja je izborila povratak u društvo najboljih hrvatskih klubova.

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