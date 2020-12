'U rukometu sam 40 godina, ali takve obrane još nisam vidio'

Cure nisu pod pritiskom, sada ih nosi euforija i s njom mogu biti samo još hrabrije. A to što je nekome ovo iznenađenje jer je rukomet i sport zapostavljen medijski, kaže trener Podravke Zlatko Saračević

<p>Da, gledao sam, nego što! Čak smo i raspored treninga prilagodili samo kako bismo svi u klubu mogli gledati utakmice, rekao je <strong>Zlatko Saračević (59)</strong>, trener Podravke, na naše, ispalo je, glupo pitanje gleda li ono što hrvatske rukometašice rade po Danskoj i Koldingu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje hrvatskih rukometašica</strong></p><p>- Oduševile su sve. Oni koji su više u rukometu, znaju da te cure imaju kvalitetu, da mogu. To su pokazale i kroz kvalifikacije, pa protiv <strong>Njemačke </strong>prošlog listopada. A to što je nekome ovo iznenađenje jer je rukomet i sport zapostavljen medijski...</p><p>Ali, nažalost, po običajima, dovoljna je samo iskra da se zapali sve.</p><p>- Pobijedile su Nizozemsku i Mađarsku, a znamo svi što one znače u ženskom rukometu. Nakon odlične 5-1 i 3-2-1 obrane protiv Mađarske sada smo s Nizozemskom pokazali fantastičnu 6-0 u kojoj dominiraju Mičijević, Ježić, Debelić, tu je i Larissa Kalaus jučer bila sjajna. Sjajno smo se vraćali, zaustavili njihovu kontru, a kada se na to onda još doda i fenomenalna <strong>Tea Pijević</strong> na golu. Ne znam jesam li ikad, a u rukometu sam više od 40 godina, vidio ili čuo da je netko uhvatio 6-7 živih lopti.</p><p>Eto, što radi jedna velika pobjeda. Kalaus će odigrati utakmicu života, Pijević hvatati žive lopte s jednom rukom... U jednaždbu ovog čuda još uzmite činjenicu da u ovoj reprezentaciji, iz korona-razloga, nema nijedne igračice Saračevićeve Podravke, koja je nositelj kvalitete u Hrvatskoj. A bile bi tu Milošević, Milosavljević, Franušić, Karlovčan, Zadravec... I, iako je Dora Kalaus ljevakinja, imamo i problem ljevakinje na desnom vanjskom.</p><p>- Taman dan prije početka priprema većina cura u našem klubu bilo je pozitivno, tu nismo mogli ništa. Ali, moram reći da su nedavno Lokomotiva i Podravka odigrale sjajan derbi, a nitko to nije gledao. Lokomotiva je vrhunska ekipa koju mi pobjeđujemo, ali samo to. Podcjenjujemo naš ženski rukomet. Podravka treću godinu zaredom igra Ligu prvaka, prošle prekinute sezone stigli smo do polufinala EHF kupa. Lokomotiva je prije nekoliko godina osvojila Challenge kup, a prošle sezone izborila polufinale. Bjelovar igra Europu... Imamo nekoliko igračica u vrhunskim klubovima poput Mičijević u Metzu, Ježić u Siofoku, Debelić koja je u ruskoj Astrahanočki i za mene je jedna od najboljih pivotkinja u Europi. Cure su napredovale od zadnjeg Eura, imamo perspektivu.</p><p>I, dokle, počevši sutra od Srbije (18:15, Planetsport 1), mogu ove cure?</p><p>- Što god naprave dalje, bit će odlično. Križamo se sa skupinom u kojoj je nedodirljiva Norveška, Njemačka s kojom smo remizirale u Areni prošle godine, Rumunjska kojoj nedostaje nekoliko igračica, Poljskom... Cure nisu pod pritiskom, sada ih nosi euforija i s njom mogu biti samo još hrabrije. <br/> </p>