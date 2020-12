Pijevi\u0107 je \u010dudesno obranila poku\u0161aj Nizozemki s krila i to tako da je uhvatila \u017eivu loptu - jednom rukom! Reakcija nakon obrane pokazala je sve: \"Polako, skulirajte se, Nizozemke\", kao da je Pijevi\u0107 poru\u010dila protivnicama.

Briljirala je cijelu utakmicu i ostvarila nekoliko vrhunskih obrana, zaklju\u010dala svoj gol i bacila klju\u010d.

Na\u0161e cure ispisuju povijest hrvatskog \u017eenskog rukometa i ako je neka generacija spremna na velike stvari onda je pravo vrijeme da to bude ova. Jer Nizozemkama su o\u010ditale lekciju. \u0160to mo\u017eete vidjeti i u sa\u017eetku utakmice...

Pogledajte čudesnu obranu Tee Pijević: Evo kako su Hrvatice srušile jake svjetske prvakinje

<p>Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može.</p><p>U redu, bilo bi neobično da su naše rukometašice zapjevale himnu Vlaka u snijegu nakon senzacionalne pobjede nad svjetskim prvakinjama Nizozemkama (27-25) pa su ipak ostale unutar uobičajenog glazbenog repertoara. Orili su se <strong>Thompson, Baruni, Dražen Zečić i Jole</strong>, a pjesma je krenula već u dvorani prije nego su cure slavlje preselile u autobus.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje rukometašica nakon Nizozemske</strong></p><p>Do senzacionalne pobjede nad svjetskim prvakinjama stigli smo na krilima fantastične <strong>Larisse Kalaus </strong>koja je utrpala devet golova, a nekoliko je zabila u ključnim trenucima kada se lomila utakmica. Igralo se u egalu cijeli susret, padao je gol za gol, a kada je bilo najvažnije hrvatske rukometašice su potegnule i došle do nevjerojatnog podviga.</p><p>Čudesnu utakmicu imala je golmanica <strong>Tea Pijević</strong>, djevojka za koju često navode da je Makaranka, a ona sama ističe da je zapravo iz Stabline kraj Ploča. </p><p>- Danas smo pokazale da sve igramo jedna za drugu, da igramo timski. Osigurale smo prolaz dalje, sretna sam i ponosna - rekla je jedna od junakinja Hrvatske nakon utakmice.</p><p>A večeras je briljirala. Uhvatila je desetak živih lopti, branila pokušaje s krila kao da svaki dan pobjeđuje svjetske prvakinje. I jedan detalj iz prvog poluvremena ostat će zapamćen kao gol<strong> Nikše Kaleba</strong> protiv Grčke na Olimpijskim igrama 2004.</p><p>Pijević je čudesno obranila pokušaj Nizozemki s krila i to tako da je uhvatila živu loptu - jednom rukom! Reakcija nakon obrane pokazala je sve: "Polako, skulirajte se, Nizozemke", kao da je Pijević poručila protivnicama.</p><p>Briljirala je cijelu utakmicu i ostvarila nekoliko vrhunskih obrana, zaključala svoj gol i bacila ključ.</p><p>Naše cure ispisuju povijest hrvatskog ženskog rukometa i ako je neka generacija spremna na velike stvari onda je pravo vrijeme da to bude ova. Jer Nizozemkama su očitale lekciju. Što možete vidjeti i u sažetku utakmice...</p>